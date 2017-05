Seelische Gesundheit

tip-Magazin | Lebenshilfe | 17 Stunden her

Depressive Verstimmungen, Niedergeschlagenheit, Schwermut

In unserer Kindheit schauen wir uns von den nächsten Menschen um uns herum ab, wie wir denken, uns verhalten und fühlen sollen (und was wir nicht fühlen dürfen).

Unsere Überzeugungen und unser Verhalten wird stark beeinflusst von

unserer Familie unserer Kultur unserer Religion den Medien unseren Freunden unseren Mitschülern, Kollegen etc.

Viele Überzeugungen übernehmen wir von unseren Familienmitgliedern und Freunden, die unser Verhalten immens beeinflussen (unsere Reaktionen auf beunruhigende oder überfordernde Situationen). Mit der Zeit haben wir gelernt, wie man sich im Notfall zu verhalten hat, welche Emotionen tabu, bzw. welche erlaubt sind.

Schließlich sitzen wir auf einer Reihe von Überzeugungen, die – sofern sie nicht hinterfragt werden – unser Leben wie ein Autopilot steuern, weit ab von unserer bewussten Wahrnehmung.

Viele emotionale Vermeidungsstrategien berauben uns unseres lebendigen Selbstausdrucks.

Als Kinder ahmen wir das Verhalten unserer Umgebung nach und übernehmen Vermeidungsmechanismen die uns

überreagieren und uns somit stärker oder größer erscheinen und fühlen lassen, als wir tatsächlich sind, unsere verborgenen Gefühle herunterspielen oder zurückhalten lassen, um uns zu schützen, rigide und regelgetreu werden und Mauern um uns errichten lassen, um unsere Gefühle unter Kontrolle zu halten.

Unglücklicherweise versperren uns diese Überlebensstrategien den authentischen, tief empfundenen Zugang zu unseren Emotionen. Sie verbauen uns den Weg in die Schönheit, Fülle und Tiefe unser wahren Gefühle.

Unsere wahren Gefühle zu manipulieren oder zu verleugnen hat einen hohen Preis

Wenn Du Deinen emotionalen Zustand über lange Zeit nicht hinterfragst oder Deine Gefühle immer wieder unterdrückst, kann das verhängnisvolle Folgen haben. Angelernte, ungesunde Reaktionen auf intensive Umstände lassen uns ein „Scheinleben“ führen. Wie wir uns wirklich fühlen, wird unterdrückt, verleugnet, eingesperrt oder verschlossen, um uns vor erneutem Schmerz zu schützen.

Es braucht Mut, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen

Bewusste Lebensentscheidungen nehmen einen großen Teil der Last und Schwere von unseren Schultern. Energie, Kreativität und Sinn können wieder einströmen und den frei gewordenen Raum auffüllen. Die eher expansiven Emotionen (Glück, Freude, Leidenschaft, Liebe usw.) können wieder natürlich und regelmäßig durch uns hindurch fließen.

Das Gefühl von Freiheit erleben wir, wenn wir uns selbst, anderen und dem Leben für ihre Verfehlungen vergeben, wobei das niemals bedeutet, missbräuchliches Verhalten zu tolerieren. Auf diesem Weg lernen wir, uns nicht als unsere Geschichte zu definieren, sondern die jedem von uns innewohnende Vollständigkeit zu sehen. Wir begreifen, dass wir innerlich auf Überlebensmodus geschaltet hatten. Unwissentlich übernahmen wir Strategien zu unserem vermeintlichen Schutz – in dem guten Glauben, dass diese Verhaltensweisen uns in Sicherheit wiegen und unser Leben retten würden. Sobald wir mit unseren wahren Gefühlen ins Reine kommen und gesunde Gewohnheiten einüben, ist es möglich den Teufelskreis zu durchbrechen.

Ein weiterer Schritt ist das Erforschen und Würdigen, was uns glücklich macht. Zu erkennen, dass wir für unser Glück selbst verantwortlich sind, gibt uns die nötige Kraft und den Schwung, mit dem Auskehren von Unrat aus unserem Leben fortzufahren. Wir feiern die Tatsache, dass wir in Wahrheit Freiheit sind, dass Emotionen die Würze des Lebens sind, und dass gesunde Gewohnheiten sich mit unserem Wertesystem in Übereinstimmung bringen lassen. Das füllt uns mit Energie und Inspiration, unser Leben in seiner ganzen Fülle zu leben.

Auf dem Journey Intensiv Seminar erlernst du eine erprobte und immer wieder anwendbare Methode, um die zugrundeliegenden Ursachen wiederkehrender Niedergeschlagenheit aufzuspüren. Du erkennst, wie Ängste, Stress und Burnout entstehen können. Die Bewältigungsstrategien, die Du so verzweifelt übernommen hast, um die überwältigenden Anforderungen des Lebens von Dir fernzuhalten, sind leicht zu identifizieren. Von nun an hast Du jederzeit die Möglichkeit, die dysfunktionalen Muster mitsamt ihrer Wurzeln zu erkennen und zu lösen.

Sobald Du Deine unbewussten Erwartungen an das Leben erkennst, Dich von ihnen befreist und stattdessen annimmst, was ist, geht es mit Deinem körperlichen und seelischen Wohlbefinden wieder aufwärts. Du erkennst, was Du in Deinem Lebensstil verändern kannst, um Deinem Körper und Geist Gutes zu tun. Das ist der Schlüssel zu Deiner persönlichen Veränderung. Deine Begeisterung und Leidenschaft zu erkennen und in die Tat umzusetzen, lässt Dich morgens wieder freudig aus dem Bett springen und Deinen Teil für die Menschheit beitragen.

Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und dich selbst zu befreien

Das dreitägige Journey Intensiv Seminar kann Dein Leben für immer verändern. Der erste Schritt ist die Bereitschaft und der Mut, Dir die Wahrheit Deiner Erfahrung einzugestehen und mit Deiner Vergangenheit ins Reine zu kommen. Wenn Du die Wahrheit im Licht Deiner inneren Weisheit erkennst, kannst Du Dir selbst und anderen vergeben und in jedem Deiner Lebensbereiche wachsen und gedeihen.

Letztendlich wirst Du Dich selbst auf einer Ebene verstehen lernen, die Du nie für möglich gehalten hättest. Du wirst unwiderlegbare Zusammenhänge zwischen Deinem emotionalen und körperlichen Wohlbefinden erkennen – und sehen, dass sie sich immer gegenseitig beeinflussen.

Die hier erlernten Techniken können Dir für den Rest deines Lebens auch in den Bereichen Lebensfreude, Gesundheit, Beziehungen, spirituelles Erwachen und Wohlstand helfen. Denn alle diese Bereiche sind untrennbar miteinander verknüpft. Somit wird die positive Veränderung, die Du in einem der Bereich erfährst, sich auf alle anderen Lebensbereiche mit ausdehnen. Sobald Du bewusste, gesunde Entscheidungen triffst, kannst Du endlich beginnen, Dein Leben wirklich zu genießen.

Es ist Zeit, Verantwortung für Dein Glück zu übernehmen und Dich Deinem höchsten Wohl zu verpflichten!

Weitere Informationen: http://thejourney.com/journey-intensive/de/

