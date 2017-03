Sei glücklich!

tip-Magazin | Magazin | 14 Stunden her

… das ist so einfach dahingesagt.

Wie kann man einfach glücklich sein?

Vor allem in der heutigen Zeit, in der alles so unsicher ist und es sowieso scheint, als breche alles zusammen.

Bevor Du Dich dafür entscheidest, glücklich zu sein, solltest Du erst einmal herausfinden, was Dich überhaupt glücklich macht.

Vor ein paar Jahren habe ich mich mit einer Lachyogatrainerin unterhalten, deren Rezept war es, oft zu lachen, um dem Körper damit zu signalisieren, dass er Glückshormone ausschütten soll.

Ein anderes Rezept ist, wenn es einem schlecht geht, sich einen etwas glücklicheren Gedanken zu suchen. Und dann noch einen glücklicheren und so weiter. Bis man wieder raus ist aus seinen schlechten Gefühlen und wieder glücklich ist.

Eine andere Methode ist, sich so richtig in sein Elend hineinzuwühlen. Bis man ganz unten auf dem Grund der Traurigkeit oder Wut angekommen ist. Oft löst sich dann das traurige Gefühl ganz von selbst auf.

Helfen kann auch EFT / MET, die Klopfmethode, die Du anwenden kannst, wenn Du unglücklich bist. Oft kommen dann nach und nach auch noch andere Gefühle hoch, wie z.B. Wut oder Hilflosigkeit. All diese Gefühle kannst Du auch wieder wegklopfen.

Oder Du beginnst, wieder in die Bewegung zu kommen und Deinen Körper zu fordern, denn auch dann werden Glückshormone ausgeschüttet.

Dasselbe geschieht auch, wenn Du berührt wirst. Z.B. bei einer Massage oder natürlich von dem oder der Liebsten. Solltest Du gerade nicht in einer Beziehung sein, besuche doch mal einen Kuschelabend. Dort kannst Du ganz unverbindlich mit anderen kuscheln.

Es gibt also eine ganze Menge Methoden, um glücklich zu werden.

Wenn Du magst, kannst Du mit mir zusammen herausfinden, was genau bei Dir funktioniert: www.gluecklich-coachen.de

Ursula Podeswa, Herausgeberin des tipmagazin, beschäftigt sich seit Ende der 80er Jahre mit spirituellen und psychologischen Themen sowie alternativen Heilmethoden.

