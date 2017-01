Sei nicht nur gut zu anderen, sei vor allem gut zu Dir!

tip-Magazin | Magazin | 1 Stunde her

Dein volles Potenzial erkennen und neue Energien schöpfen, wahre Wünsche und Visionen definieren und den Mut zur Veränderung haben.

Seit ich ein kleines Mädchen bin, liebe ich das Meer. Die Ozeane sind für mich wie Spiegelbilder unserer Seele. Verborgen darin liegen wahre Schätze. Und ich bringe diese Schätze, gemeinsam mit den Menschen, die zu mir kommen, ans Licht.

Mit mir darf man in die Tiefen des eigenen Seins vordringen und die lang verborgenen Perlen in sich entdecken…

Es ist die Ruhe. Nein nicht vor dem Sturm. Sie ist einfach da. Sie ist irgendwie anders.

Ich trete ein in dieses Hotel und fühle mich wohl.

Ich lasse meinen Blick schweifen über das grosse Entree hinüber zum grossen Flügel und zur Bar. Großzügig. Das brauche ich jetzt. Nichts, das mich einengt.

Ein Blick zum Restaurant. Da ist das Meer. Hier bin ich richtig.

Große Fenster und mir wird schwindlig. Es sind die speziellen Blickwinkel.

Bin ich auf hoher See auf einem Kreuzfahrtschiff? Ich schaue nur auf Wasser.

Dies ist ein ganz spezielles Hotel, ein ganz spezieller Rückzugsort.

Klare, angenehme Strukturen. Weniger ist mehr, eine Reduzierung auf das Wesentliche, statt optischer Reizüberflutung. Es sind die speziellen Blickwinkel.

Wir sind in Hotel Budersand. Direkt am Meer erbaut.

Nicht das einzige 5-Sterne-Haus auf der Insel, bestimmt das Einzigartigste.

Endlich angekommen, hier finde ich zu mir, zu meiner inneren Kraft.

Die Nordsee und die Insel haben viel zu bieten. Das Meer. Die Dünen. Der Strand. Einfach Erholung pur. Einmal eine Auszeit nehmen und den Alltag hinter sich lassen. Einmal etwas für sich selbst und für das eigene Wohlbefinden tun.

Achtsamkeit, Lachen, Respekt, Leichtigkeit, Klarheit, Liebe: Diese Grundwerte begleiten unser persönliches wie berufliches Leben. Jedenfalls wünschen wir uns genau das von Herzen. Und wenn das nicht immer so funktioniert? Dann wünschen wir uns, dass uns jemand dabei hilft, das zu leben und uns eine Hand reicht. Dass uns jemand das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein. Dass uns jemand sagt, dass wir genau richtig sind, so wie wir sind. Vor allem wertvoll und einzigartig. Und jemanden, der uns dabei unterstützt, unseren persönlichen Weg zu finden. Denn es gibt nur einen einzigen Weg, und das ist der, zu uns selbst.

Für mich, Cordula Segadlo, zeigt sich der Mensch mit Körper, Geist und Seele. Alles fließt ineinander und beeinflusst sich ständig gegenseitig. Spiritualität dient dazu, Menschen zu sich selbst zu führen und bei sich selbst ankommen zu lassen. Ich ermutige und fördere die Selbsterkenntnis, dass Menschen, die in wahrer innerer Verbundenheit mit umfassender Liebe und allen Seinsformen auf der Erde leben, insgesamt mehr Licht und Liebe und Frieden ermöglichen. Diese Menschen führen ein wesentlich erfüllteres Leben.

Ich, als Die Perlenfischerin, sehe meine Arbeit als eine Art Lebens- und Bewusstseinsschule an, die zum authentischen Kern zurück und zu tiefgreifender Heilung und zum Gleichgewicht auf allen drei Ebenen – Kopf, Herz, Bauch – führt. Das Retreat auf Sylt motiviert, pflegt Körper, Geist und Seele und wirkt nachhaltig.

