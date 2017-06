Seminarwoche auf Korfu: Die Kraft der Mandalas

tip-Magazin | Reisen | 3 Stunden her

Malend, tanzend und meditativ in deine Mitte finden

Ein Malkurs mit Biodanza und Yoga / Meditation

In dieser kreativen Ferienwoche widmen wir uns ganz dem, was uns persönlich wirklich am Herzen liegt. Mandalas sind uralte Kraftsymbole. Das Entwerfen und Malen des eigenen Mandalas bringt uns wieder in tiefen Kontakt mit uns selbst. Es stärkt unsere Mitte und kann uns in Veränderungsprozessen unterstützen und ordnende, heilsame Impulse auslösen.

Durch Biodanza erwecken wir tanzend unsere Lebenskraft und spielerisch unsere Kreativität. In sanftem Yoga und Meditation zentrieren wir uns in uns selbst und verbinden uns mit unseren Herzenswünschen. Malend bringen wir das nach Außen, was noch im Inneren verborgen war, was Dir den nächsten Schritt im Leben aufzeigen kann. Dein Herz kennt den Weg !

Wir nutzen die harmonisierende Kraft im Tanz und die meditative Stille im Yoga, unser ganz persönliches Kraftbild zu entwicklen, was Dich noch lange begleiten und Dir viel Freude und Vertrauen schenken wird. Wir gestalten unser Mandala mit Acrylfarben auf Leinwand. Schöpfe aus der Quelle und lass Dein Licht leuchten !

Eine Woche voller Inspiration, Freude und Leichtigkeit – alle sind willkommen !

Seminargebühr: 330 €

Seminarzeiten vormittags 3 h, teilweise abends 1 – 2 h, nach Absprache.

Seminarleitung/ Anmeldung: Gaby Pistor, veranstaltungen@tip-magazin.info

Seminarsprache deutsch, auch englisch

Das Seminar ist bis 08.08.2017 buchbar!

Es empfiehlt sich jedoch, sich frühzeitig um die Unterkunft im AlexisZorbas Zentrum zu kümmern!

Kursort: Das Seminar findet auf der wunderschönen, immergrünen Insel Korfu mit reichlich Sonnenschein statt. Im hügeligen Nordwesten der Insel liegt im idyllischen Badeort Arillas das AlexisZorbas Zentrum (www.alexiszorbas.com). Dort erwartet dich eine reichhaltige und köstliche Halbpension (auf Wunsch auch vegan) sowie ein buntes offenes Programm, in dem auch ich seit 3 Jahren mitwirke.

Die gemütlichen Zimmer sind im landestypischen Stil eingerichet, Einzelzimmer sind gegen Aufpreis möglich. Zum schönen, flachen Sandstrand, auch FKK, sind es ca. 10 Gehminuten. Das Wasser ist glasklar und schimmert in allen Blautönen.

Ich kenne die Gegend „wie meine Westentasche“, sie ist wirklich wunderschön! Die vorgelagerten kleinen Inseln laden zu Ausflügen ein. Gern können wir abends mal zusammen am Lagerfeuer sitzen oder eine der romantischen Fischtavernen aufsuchen, nette Bars direkt am Strand inklusive.

Infos Unterkunft/ Halbpension/off. Programm (ab ca. 500 € p.P.): www.alexiszorbas.com/service

Buchung von Unterkunft/ HP bei: www.zorbastravel.de, info@zorbastravel.de

Es gibt Transferbusse direkt vom Flughafen Korfu zum Seminarzentrum über zorbastravel.de (25€ p.P), An/Abreise immer Samstags!

