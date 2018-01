Sind Sie bereit für die „Welt von morgen“?

tip-Magazin | Lebenshilfe | 6 Stunden her

Die Zukunft verändern, bevor sie erfolgt. Leben Sie wirklich Ihr Leben – Leben Sie wirklich „märchenhaft“? Im Paradies ist noch ein Platz frei – wenn Sie wollen, für Sie!

Vor Ihnen liegt ein neues Jahr. Sind Sie bereit für dieses faszinierende Abenteuer? Nutzen Sie die Chance zu einem Sprung in Ihrer individuellen Evolution.

Wir leben in einer einzigartigen Zeit mit noch nie dagewesenen Veränderungen auf allen Ebenen des menschlichen Seins – technisch, sozial, politisch und wirtschaftlich – und das weltweit.

Es sind die „Geburtswehen einer neuen Welt“. Bevor die entstehen kann, muss sich die alte Welt auflösen. Aber innerhalb dieser sich auflösenden alten Welt und der entstehenden neuen Welt schafft sich jeder „seine Welt“ selbst.

Es ist nicht so wichtig, WAS geschieht, sondern WIE wir damit umgehen, was WIR daraus machen und das entscheidet jeder in jedem Augenblick neu. Das ist die große Chance dieser Zeit – IHRE Chance zum Besseren.

Die meisten Menschen sind „ewig Wartende“. Sie warten auf eine besondere Chance, ein besseres Leben, schönes Wetter, mehr Geld, bessere Gesundheit, Erfolg, Glück, die große Liebe. Aber sie vergessen das Säen. Ohne Saat aber kann keine Ernte erfolgen.

Sie wissen nicht, dass sie nur zu „wählen“ brauchen und sie könnten vom Leben ALLES haben! Aber weil sie das nicht wissen, wählen sie nicht und weil sie nicht wählen, das heißt säen, verursachen, geschieht es nicht und weil es nicht „geschieht“, glauben sie, dass es nicht geht. In Wirklichkeit aber ist ALLES JEDERZEIT möglich.

Das Leben wartet nur auf Ihre Anweisungen und ALLES ist möglich, was Sie denken, sich vorstellen und glauben können, denn: „Einem jeden geschieht nach seinem Glauben.“

Wir stehen unmittelbar vor einer Transformation, die in dieser Form einmalig ist, eine Transformation, in der alles „bisher“ endet und etwas vollkommen Neues entsteht. Wir sollten daher bereit sein, das „bisher“ loszulassen für ein neues Leben.

Das „Zeitalter des Ego“ geht zuende. Der „Mensch der Zukunft“, das sind Sie. Aber dazu sollten Sie zu Ihrem wahren Sein erwachen. Wir sollten uns also entscheiden, nicht mehr nur so vor uns hin zu leben, sondern bewusst zu leben als der, der wir WIRKLICH sind, als „Botschafter der Vollkommenheit des Allerhöchsten“, seiner Weisheit und Liebe, so wie wir von der Schöpfung „gemeint“ sind, denn wir ALLE sind geschaffen nach dem „Ebenbild Gottes“.

Entwicklung ist eine ständige Transformation des Vorherigen.

Ist das Vorher nicht vollendet, wird es das Nachher auch nicht sein, denn das Vorher wird nur ein Teil des neuen Ganzen.

Wir erleben uns bewusst als vollkommenes, ewiges Sein, weit weg von der „Geschäftigkeit des Verstandes“ und den Interessen der Persönlichkeit. Sie sind „erwacht“ und „angekommen“ und ein ganz neues Leben hat gerade begonnen, das WAHRE Leben als Sie SELBST. Da ist kein „ich“, kein „jemand“, nur das EINE SEIN im Bewusstsein seiner SELBST.

Der Beginn des neuen Jahres wäre ein guter Anlasse, ein ganz neues „Lebens-Programm“ zu wählen und damit Ihr ganzes Leben zu verwandeln – ja, zu „verzaubern“.

Aber achten Sie darauf, WER dieses neue Lebens-Programm wählt: Ihr Verstand – und damit Ihr Ego, oder Sie SELBST? Denn nur dann ist es wirklich „Ihr Leben“.

Schaffen Sie sich die Welt, in der Sie leben möchten und verwirklichen Sie Ihren Wunschtraum. Alles, was Sie erleben, ist in Wirklichkeit eine „Chance zum Besseren“. Das „faszinierende Abenteuer Ihres WAHREN LEBENS wartet auf Sie. Die Tür zum Paradies ist offen – worauf warten Sie?

Treten Sie ein – JETZT!

Ich wünsche Ihnen ein wirklich „märchenhaftes Jahr 2018“.

Ihr

Kurt Tepperwein

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge