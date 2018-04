So gewinnen Sie in jedem einzelnen Fall …

tip-Magazin | Lebenshilfe | 7. April 2018

… und machen aus jedem Vorhaben einen Erfolg!

Auch gewinnen muss verursacht werden. Das, was vorausgeht, bestimmt das, was er-folgt. Wenn Sie die richtige Ursache setzen, er-folgt auch die gewünschte Wirkung. Immer un in jedem einzelnen Fall.

Machen Sie sich bewusst, dass Sie immer die Wahl haben und wählen Sie die „Handy-Nummer“ des Gewünschten. So erleben Sie die Erfüllung als Ihre Realität. Auch als „Gewinner“ zu leben, ist eine Wahl.

Am Start stehen Gewinner und Verlierer bereits fest. Starten Sie bewusst als Gewinner. Halten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Erfüllung gerichtet, auf den „erfolgten Erfolg“ und machen Sie sich so „magnetisch“ für die Erfüllung.

Machen Sie sich bewusst, wer Sie sind, wer Sie wirklich sind und gehen Sie bewusst in die „Schöpfungs-Vollmacht“. Bestimmen Sie die Ereignisse, bevor sie geschehen. Seien Sie möglichst ständig „online“ und lassen Sie sich von der „inneren Weisheit“ führen.

Seien Sie möglichst ständig in einer optimalen Energie, gut gelaunt und erfüllt von einem wunderbaren Wohlgefühl und „unwiderstehlich sympatisch“. Leben Sie in ständiger Dankbarkeit. Wichtig ist, dass Sie das wirklich fühlen, denn das Gefühl ist Ihr „Schöpfungs-Instrument“. Nutzen Sie so die „Macht der Gefühle“ und verbinden Sie mit der Erfüllung ein starkes Gefühl der Freude und Dankbarkeit.

Nutzen Sie auch die „Macht der Widerholung“, indem Sie sich so oft wie möglich in der Erfüllung erleben, im „erfolgten Erfolg“. Nehmen Sie das Gewünschte geistig „in Besitz“, indem Sie immer wieder die Erfüllung erleben.

Gehen Sie bewusst hinein in den, der es erreicht hat, der am Ziel ist.

Erfüllen Sie sich mit der „inneren Gewissheit“, dass Ihre Bitte, Absicht, Ihr Wunsch bereits erfüllt ist. Und bleiben Sie in der Energie: „Es ist vollbracht“, bis die Schöpferkraft das Werk vollendet hat und das Gewünschte Realität ist.

Wichtig ist: „Erst gewinnen, dann beginnen!“ Erst am Ziel sein, dann den ersten Schritt tun. Beginnen Sie alles immer mit dem letzten Schritt, dem Schritt ins Ziel und segnen Sie dankbar die „erfolgte Erfüllung“.

Seien Sie jemand, den man einfach mag, dann helfen Ihnen die anderen mit Freude, zu leben als „Gewinner“ … das verändert auch sofort Ihr so-sein, Ihre „energetische Signatur“ und damit Ihren „Dauerauftrag an das Leben“ für „entsprechende Ereignisse“.

Sobald Sie bewusst ein „Gewinner“ sind, gewinnen Sie in jedem einzelnen Fall. Und wenn doch einmal etwas nicht gleich zu erreichen ist, machen Sie sich bewusst, wieviel Sie bereits an Erfahrung gewonnen haben.

Eigentlich braucht es nur eine Regel:

Sie gewinnen in jedem einzelnen Fall, einfach, indem Sie als Gewinner leben und nicht aufhören, bevor Sie wieder einmal gewonnen haben.

Machen Sie sich Gewinnen zur Gewohnheit und leben Sie bewusst als „Gewinner“.

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge