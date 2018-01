Spirit Movie DVD Box – 5 Filme, die den Horizont erweitern

tip-Magazin | Filme | 8 Stunden her

5 horizonterweiternde Filme, wie die Besteller „What the bleep do we (k)now!?“ und „The Secret„,in einer Box. „Spirit Movies“ – das sind Filme für Menschen, die bereit sind, sich mit den Sinnfragen des Lebens zu beschäftigen, die offen sind für neue Ansichten, jenseits von Religion und Wissenschaft.

Für viele Menschen sind die Spirit Movies der Beginn einer Reise in ein bewusstes und authentisches Leben in Leichtigkeit. Vielleicht denkst du, dass dies nicht „nur“ durch einen Film unmöglich ist, doch die Erkenntnisprozesse sind immer wieder erstaunlich. Plötzlich kommt ein Impuls, nach dem vielleicht schon so lange gesucht wurde. Oder es fällt einem wie Schuppen von den Augen, was bislang verborgen war. Der Zuschauer ist sich nun bewusst, wie bewusstes authentisches Sein funktioniert und sieht plötzlich klar. Ach so, so geht das! Und: Das ist mein Weg!

Spirit Movies sind mehr als nur Filme und Dokumentationen: Sie tragen dazu bei, dass sich das kollektive Bewusstsein verändert, indem sie inspirieren und neuen Möglichkeiten Raum in uns schenken.

Die 5 DVD`s der Spirit Movie Box auf einen Blick

What the Bleep do we know!?

Erschaffe dir jetzt deine Realität neu!

Hast Du Dir schon einmal Gedanken gemacht, wieviel Einfluss Du auf das hast, was um Dich herum passiert oder glaubst Du, Du bist lediglich Opfer Deiner Umstände? Warum haben wir immer die gleichen Beziehungen? Immer den gleichen Job, die gleichen Schwierigkeiten? Warum kehren Krisen und Leid immer wieder? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich „What the Bleep do we know!?„. 14 Wissenschaftler und Dozenten geben verblüffende Antworten auf die Fragen des Lebens!

„The Secret“

Wir sind selbst Schöpfer unserer Realität. Die Dinge, die uns im Alltag begegnen, haben wir durch die eigene Gedankenenergie angezogen. Die Kraft, die wir „Gott“ nennen, war und ist nie wirklich von uns getrennt. Dies ist das Geheimnis zu allem – Glück, Liebe, Gesundheit, Wohlstand und erfüllende Beziehungen.

Peaceful Warrior

Die Hollywood-Verfilmung „Peaceful Warrior“ in deutscher Fassung auf DVD. Die wahre Geschichte Dan Millmans, der in seinem schwächsten Moment zu seiner wahren Größe fand. Dan Millman ist Bestsellerautor des Kultbuches „Der Pfad des friedvollen Kriegers“, welches in Hollywood unter dem Titel „Peaceful Warrior“ mit Nick Nolte in der Hauptrolle als Sokrates verfilmt wurde.

Dalai Lama Renaissance

Eine beispiellose Dokumentation über die innere Wahrheit eines Menschen und ein Vorbild für uns alle.

STAYA ERUSA

Wenn der Glaube an Übersinnliches auf Wissenschaft trifft, begegnen sich meist zwei Welten. Überraschend, neu und spannend werden Bewusstseinsphänomene dargestellt und ihre Möglichkeiten zur Erweiterung des eigenen Denkens aufgezeigt.

