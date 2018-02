Spirituelle Reisen für Körper, Geist und Seele

tip-Magazin | Reisen | 1 Stunde her

Reiki-Intensiv-Reise nach Kevelaer /

Reise zum KRAFTORT der heiligen Hildegard von Bingen

Fühlst Du Dich, als ob Du vor einer Wand stehst, undurchdringlich – hast Du Deine Kraft verloren und vielleicht sogar Deinen Mut?

Dann komm mit nach KEVELAER, dem Marien-Wallfahrtsort, an dem schon viele Wunder geschehen sind.

Vielleicht geschieht hier auch das Wunder für DICH!

Gib dem eine Chance.

Auszeit für Dich – Retreat – Rückzug

Reise nach KEVELAER SAMSTAG / SONNTAG 7./ 8. April 2018

Intensiv Wochenende im Priesterhaus in Kevelaer direkt neben dem Dom und vis a vis der Gnadenkapelle, wo die Wunder geschehen sind – ein wirklich heilender Ort. Mit Übernachtung in Einzelzimmern und Vollverpflegung, mit REIKI-Intensiv Behandlungen zur Entspannung, Gesprächen, Meditationen, Spaziergängen durch den stillen Ort am Abend, Privat-Gottesdienst am Sonntag und persönlicher Betreuung durch die Reiseleiterin Karin Rohr; Rückzug und Gemeinschaft!

Euro 139,- pro Person, Eigenanreise

Gib Dir die Chance, etwas Neues zu wagen!

Ich freue mich auf Dich!

Buchungen und Infos: Karin Rohr, www.visionsoflife.de

Reise zum KRAFTORT der heiligen Hildegard von Bingen

Verbindung zur NATUR und zum GÖTTLICHEN in DIR!

Sich endlich finden und spüren und die endlose Liebe erleben!

Wenn Du auf der Suche bist – hier ist die REISE für DICH – herzliche Einladung an Dich!

Zeitraum: Freitag bis Sonntag 4. – 6. Mai 2018

Anmeldung: ab sofort – begrenzte Platzzahl!

Leitung: KARIN ROHR. Medium und Gesundheitsberaterin nach Hildegard von Bingen

Enthaltene Leistungen:

Gemeinsame An- und Abreise ab Essen

Übernachtungen vom 4. – 6.Mai 2018 im KLOSTER JAKOBSBERG am Rhein

Doppelzimmer mit Halbpension

Ausflüge, Wanderung, Vortrag über die hl. Hildegard in der Klosterkirche auf dem Rochusberg, Meditationen, innere Einkehr

Programm:

Tag 1 Meditationen in der Natur, Vortrag in der Klosterkirche auf dem Rochusberg, Teilnahme am Klostergottesdienst im Jakobsbergkloster am Abend – Abendessen im Kloster

Tag 2 Frühstück im Kloster – dann Fahrt zum KRAFTORT DISIBODENBERG – dort lebte die heilige Hildegard von Bingen damals als Kind und Nonne, Meditationen an den Kraftplätzen der hl. Hildegard, Rituale und Gebete – intensive Kraftaufnahme für uns an diesem heiligen Ort

Abends: Abendessen auf einem Weingut

Tag 3 Frühstück im Kloster, Wanderung . Kräuterführung und Kräuterkunde der hl. Hildegard im Klostergarten am Rochusberg, Abschlussmeditation im Freien in der Natur – dann Rückreise nach Essen

Reisepreis: pro Person EURO 280,–

Informationen und Anmeldung: Karin Rohr, Telefon: 0201 7224972, www.visionsoflife.de

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge