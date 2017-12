Süchte energetisch heilen

tip-Magazin | Heilung | 4 Stunden her

Mit Hilfe einer bioenergetischen Methode, die der israelische Heiler Amir Weiss vor über 30 Jahren entwickelt hat, gelingt es, Menschen in kürzester Zeit von ihren Süchten – wie die Sucht nach Zucker, nach Nikotin oder Alkohol – und unerwünschten Gewohnheiten zu befreien. Hierbei werden die Suchtkreisläufe in der Aura gezielt unterbrochen und die Stimuli der Abhängigkeit beruhigt. Nach der Behandlung erleben die Menschen entweder Gleichgültigkeit oder Ablehnung gegenüber dem Suchtmittel und erfreuen sich einer grösseren Ausgeglichenheit und neugewonnenen Entscheidungsfreiheit.

Beispiel Zucker

Zucker an sich ist gut und wichtig. Unser Körper besteht größtenteils aus diversen Zuckerverbindungen. Er verbraucht ständig Energie, damit wir lachen, laufen, denken und atmen können. Der Treibstoff dafür ist Zucker.

Jedoch: Der industriell verarbeitete, raffinierte, weiße Zucker ist nahezu vollkommen frei von Mineralstoffen und Spurenelementen, und wirkt wie eine Droge. Sämtliche Produkte, die mit industriellen Zuckern hergestellt sind, rufen Appetit nach mehr hervor. Ähnlich wie Weizenprodukte. Ein Zyklus wird aufrechtgehalten, der nicht nur zu mehr Gewicht führt, sondern auch zu vielen anderen Effekten wie Müdigkeit, Abgespannheit, Gereiztheit, etc. bis hin zu den offensichtlichen Krankheiten, die in Verbindung mit Zucker stehen.

Die Weiss-Methode

Die Weiss-Methode unterstützt Menschen erfolgreich dabei, sich auf einfache und wirkungsvolle Weise von ihrer lästigen Gewohnheit oder Sucht zu befreien, hin zu einem ausgeglichenen und gesunden Lebensstil – und das auf völlig natürliche Art und Weise.

Egal ob Sie ein Problem mit Zucker, Rauchen, Alkohol, Ess-und Fress-Sucht, Abnehmen oder anderen Süchten und Zwängen haben, die Weiss-Methode hilft Ihnen zuverlässig dabei, den Kreislauf der jeweiligen Gewohnheit oder Sucht zum Stillstand zu bringen.

Dabei wird bereits in einer Sitzung (bei Alkohol und Ess-Sucht bis zu vier Sitzungen) der Stimulus, der die jeweilige Gewohnheit oder Sucht in Gang hält, so stark beruhigt, dass Menschen nach der Behandlung eine Gleichgültigkeit oder Ablehnung gegenüber dem jeweiligen Suchtmittel erleben.

Behandlungen nach der Weiss-Methode sind rein natürlich, individuell, nachhaltig und effektiv. Dabei ist die Behandlung schmerzfrei und kommt ohne Medikamente, Hypnose oder Nadeln aus. Die Mehrzahl unserer Klienten erlebt die Behandlung als sehr angenehm und entspannend.

Info-Abende in Soest/Westfalen:

Donnerstag, 18. Januar 2018, und Donnerstag, 15. März 2018, jeweils 19 Uhr (Bitte mit Voranmeldung)

Behandlungstage in Soest/Westfalen:

Samstag, 6. Januar 2018, und Samstag, 3. Februar 2018, nach Terminvereinbarung

Behandlungstage in Köln:

Samstag, 27. Januar 2018, und Samstag, 17. März 2018, nach Terminvereinbarung

Ein TV-Interview mit Amir Weiss ist auf YouTube abrufbar, dass einen guten Einblick in die Philosophie und den Hintergrund der Weiss-Methode erlaubt. Die Sendung trägt den Titel: „Schluss mit der Sucht – Zucker-, Rauch- und Alkoholfrei mit der Weiss-Methode“. Auf unserer Webseite www.weiss-institut.de finden Sie viele Erfahrungsberichte von Menschen, die die Weiss-Methode bereits erfolgreich zum Ablegen ihrer Sucht oder Gewohnheit genutzt haben.

Weitere Informationen:

Tel. 0800 – 512 9999 (bundesweit kostenlos)

suchtfrei@weiss-institut.de

www.weiss-institut.de

