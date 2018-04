Süchtig nach Zucker? Ja, gibt’s denn so was?

tip-Magazin | Lebenshilfe | 4. April 2018

Die Gefahren von Zucker sind bekannt: Er ist schlecht für die Zähne und macht dick. Trotzdem konsumieren wir im Schnitt 36 Kilo davon pro Jahr – jeder von uns. Zum guten Funktionieren bräuchte unser Körper aber lediglich acht Gramm pro Tag, das sind nur knapp 3 Kilo pro Jahr. Mit der Weiss-Methode gelingt das Einstellen auf diesen Wert ganz einfach.

Zucker ist eine Sucht

Die Sucht nach Zucker ist vergleichbar mit der Sucht nach Alkohol oder anderen Drogen. Und dieser Vergleich ist nicht überzogen, denn tatsächlich wirkt besonders der Industriezucker wie eine Droge. Viele Menschen nutzen sie zum Frustabbau, als Belohnung oder als Stimmungsaufheller.

Das Problem: Dieses Verhalten ist ungesund. Denn der industriell verarbeitete Zucker macht dick und ist mitverantwortlich zum Beispiel für Menstruationsbeschwerden, Kopfschmerzen oder Schlaflosigkeit.

Das Gefährliche am Zucker: Er steckt heutzutage in unendlich vielen Lebensmitteln. Studiert man beim Einkauf die Etiketten, kommt man ins Staunen. Wir konsumieren ihn nicht nur mit dem süßen Stückchen Schokolade zwischendurch, nein, auch im Wurstbrot versteckt sich Zucker – sowohl in der Wurst wie auch im Brot. Getränke, Joghurt, Müsli, Käse und Co, kaum eine Produktgruppe, die heute noch ohne Zuckerzusätze auskommt.

Unser Körper braucht Zucker

Zur Klarstellung: Unser Körper braucht Zucker – unbedingt. Denn er ist notwendig für das gute Funktionieren unseres Lebens. Aber niemand braucht Zucker in den Mengen wie wir ihn heute konsumieren. 100 bis 200 Gramm nimmt der Bundesdeutsche täglich zu sich. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 36 Kilogramm. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt maximal neun Kilogramm pro Jahr. Dabei wären acht bis zehn Gramm Zucker täglich ausreichend, um unseren Körper am Laufen zu halten.

Es gibt viele Ansätze, eine Zuckersucht zu stoppen und zuckerfrei zu werden. Die Weiss-Methode ergänzt das Spektrum der Zuckerentwöhnungs-Methoden durch eine sehr innovative Behandlungsmethode, die auf rein energetischer Basis beruht. Denn sie unterbricht den Stimulus für die Gewohnheit, die uns zum Zucker greifen lässt. Die Weiss-Methode ist schmerzfrei, rein natürlich, ohne Medikamente, und sie wirkt sofort. Viele der Klienten benötigen lediglich eine Behandlung, um ihr Verlangen nach Süßem zu stoppen.

Die Weiss-Methode, eine erfolgreiche Methode zur Gewohnheits- und Suchtbefreiung, unterstützt Menschen dabei, sich auf einfache und wirkungsvolle Weise von ihrer lästigen Gewohnheit oder Sucht zu befreien, hin zu einem ausgeglichenen und gesunden Lebensstil – und das auf völlig natürliche Art und Weise.

Egal ob Sie ein Problem mit Zucker, Rauchen, Alkohol, Essen, Abnehmen oder anderen Süchten und Zwängen haben, die Weiss-Methode hilft Ihnen zuverlässig dabei, den Kreislauf der jeweiligen Gewohnheit oder Sucht zum Stillstand zu bringen.

Info-Abende in Soest/Westfalen:

Donnerstag, 5. Juli 2018, 19 Uhr (Bitte mit Voranmeldung)

Behandlungstage in Soest/Westfalen:

Samstag, 19. Mai 2018, und Freitag, 8. Juni 2018 nach Terminvereinbarung

Behandlungstage in Köln:

Samstag, 19. Mai 2018 und Samstag, 14. Juli 2018 nach Terminvereinbarung

Weitere Informationen:

Tel. 0800 – 512 9999 (bundesweit kostenlos)

suchtfrei@weiss-institut.de

www.weiss-institut.de

