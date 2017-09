tip-Magazin | Bücher | 2 Stunden her

Wie viele an östlicher Spiritualität interessierte Abendländer bricht Daniel Odier zu einer Reise nach Indien auf, um die Geheimnisse der Weisen des Himalaya zu erkunden. Odier war kein Anfänger, sondern durch frühere Studienreisen bereits mit der indischen Philosophie vertraut. Doch diesmal sollte seine Reise mehr sein als nur eine „Studienreise“.

Daniel Odier schildert in diesem bewegenden Buch seinen dramatischen Bewusstwerdungsprozess, der ihn über seine Ängste, Vorurteile und Begrenzungen hinausführt und zu einem erwachten Menschen werden lässt. Mit Sicherheit eines der besten und vor allem authentischsten Werke, das je von einem Abendländer über Tantra geschrieben wurde. Ein Buch, das wahrhaft den Weg zur absoluten Liebe aufzeigt!

Das wohl bekanntesteste und spannend zu lesendes Buch „Tantra – Eintauchen in die absolute Liebe“ von Daniel Odier handelt von einer Unterweisung in die Tradition des kaschmirschen Tantra in einer Einsiedelei des Himalaja durch eine kaschmirsche Meisterin, der Yogini Lalita Devi.

Daniel hat viele Bücher über Tantra geschrieben, die wertvolle gedankliche und meist auch praktische Impulse enthalten. Jahrelang hatte er ein eigenes Tantra-Institut in Paris, welches er allerdings vermutlich auf Grund der repressiven Politik gegenüber Gruppen, die in Frankreich als religiöse Minderheiten eingestuft werden, aufgab. Seitdem reist er durch die Welt und es besteht die Möglichkeit in seinen Seminaren, die in erster Linie in Europa und Südamerika stattfinden, seinen sehr praktischen Anregungen für eine tantrische Lebensweise auch in der Praxis zu begegnen.

Hier das Buch direkt bestellen: Tantra – Eintauchen in die absolute Liebe: Die authentische Geschichte über eine Einweihung im Himalaya durch eine wahrhafte tantrische Meisterin

