THE VOICE – Das Geheimnis der Erleuchtung

Ist es möglich, dass unser Geist in einem Gefängnis lebt? Einer Matrix gleich in der wir uns bewegen und die wir für real halten? Was genau ist dann diese Matrix und wie kann es uns gelingen, unser Leben wirklich frei zu gestalten? Diese und weitere Fragen beantworten Robert Thurman, ein enger Freund des Dalai Lama, Gary Schwartz, Ph.D. Harvard University, Prof. Roger Nelson, Dr. Jeff Long, David Sereda im Kultfilm „The Voice“ in 185 spannenden, informativen und bewegenden Minuten.

Die Welt in der wir leben

Heute leiden mehr Menschen an Depressionen als jemals zuvor. Nach Angaben der WHO sind Herzkrankheiten die häufigste Todesursache weltweit. In den USA werden jährlich über eine Milliarde Rezepte für Antidepressiva ausgestellt. Millionen davon für Kinder unter 18 Jahren. Die Zahl der stark depressiven Menschen geht noch weit darüber hinaus, denn nicht alle suchen einen Arzt auf oder nehmen Medikamente ein. Und jedes Jahr begehen weltweit ca. eine Milliarde Menschen Selbstmord.

Global erschaffen wir Leid, Begrenzungen, Krankheiten und Krieg.

Wenn alles was wir sehen nur eine Simulation unserer inneren Realität ist, wie Wissenschaftler in diesem Film bestätigen, nach welchem Schema nähren wir dann unser Unterbewusstsein, um all das persönliche und globale Leid zu erschaffen?

Leben wir in einer Simulation, die erschaffen wurde um uns bei Laune zu halten?

Die Frage ist: Gibt es eine Matrix? Gibt es das sprichwörtliche Gefängnis unseres Geistes?

Und wenn ja: Was ist die Matrix?

Ist sie eine Simulation, die vom Architekten unseres Geistes erschaffen wurde, um uns bei Laune zu halten während wir leiden?

Wer ist dann der Architekt unseres Geistes? Ist die Antwort irgendwo tief in mystischen Erfahrungen versteckt?

Robert Thurman, ein enger Freund des Dalai Lama, Gary Schwartz, Ph.D. Harvard University, Prof. Roger Nelson, Dr. Jeff Long, David Sereda und weitere Persönlichkeiten lassen uns auf einer tiefen Ebene erkennen, wie unsere Welt zusammenhängt und was sie zusammenhält.

