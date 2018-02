tip-Magazin | Bücher | 12 Stunden her

– und die Folgen einer einzigen Sekunde

Von Bruno Würtenberger

Bruno Würtenberger, wurde an Weihnachten 1960 geboren; seine Konfession: Liebe; Zivilstand: Glücklich. Seinen Alltag verbringt er als Bewusstseinsforscher, Autor, Dozent oder als Persönlichkeitstrainer. Bruno lebt in der Schweiz und fuhr einmal leidenschaftlich gerne Motorrad. Davon handelt sein Buch. Eine Ausfahrt der ganz besonderen Art, die er niemals mehr vergessen wird; diese eine Sekunde, die sein Leben auf den Kopf stellte.

Ein Nahtoderlebnis und seine Folgen

„Ich wusste beim ersten Blick als der Wagen hinter der Kurve hervorkam, dass dies mein Ende sein wird. Daran hatte ich keinen einzigen, auch nicht den leisesten Zweifel. Und genau in diesem Moment, als mir hundertprozentig klar war, dass ich im nächsten Augenblick tot sein werde, geschah etwas unglaublich Spannendes.“

Was geschah und wieso Bruno Würtenberger nach diese „Sekunde“ sein ganzes Leben veränderte, beschreibt er in diesem Buch und er ruft mit seinem neuesten Buch auf, den Tod nicht zu fürchten. Wenn wir die Furcht vor dem Tod loslassen, eröffnet sich uns das Leben in seiner ganzen Pracht und Fülle. Das Leben ist wundervoll. Kein einziger Augenblick, ist selbstverständlich. Davon ist Bruno Würtenberger, seit seinem Motorradflug in eine andere Dimension, überzeugt. Eine Sekunde, die sein Leben veränderte und ihm den Wert des Lebens ins Bewusstsein rief.

Keine Sekunde ist selbstverständlich und jede Reise ist individuell. Sein Buch nimmt sanft den Schrecken des Todes, so fern wir die Bereitschaft beim Lesen mitbringen, uns auf seine Erfahrungen und Erkenntnisse einzulassen. Ein Buch, welches zum Nachdenken und Hinterfragen der eigenen Sichtweisen einlädt, ohne auch nur einmal, dogmatisch oder belehrend zu wirken.

„Der Tod ist nichts, was wir fürchten müssen.

Er ist eine Einladung, den Wert des Lebens zu erkennen.“

Bruno Würtenberger

Todlebendig – und die Folgen einer einzigen Sekunde

ISBN: 978-3-945952-42-9

Hardcover, ca. 172 Seiten

Größe: 12 x 19 cm

Hier direkt bestellen: https://shop.horizonworld.de/todlebendig.html

