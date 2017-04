tip-Magazin | Lebenshilfe | 6 Stunden her

Praxis für Psychotherapie und psychologische Beratung

Seelische Erkrankungen und körperliche Beschwerden sind Signale, dass etwas in uns in Unordnung geraten ist. Diese Unordnung entsteht in vielen Fällen durch unverarbeitete traumatische Erlebnisse oder durch chronischen Stress.

Unsere Selbstheilungskräfte sind grundätzlich dazu in der Lage, die meisten gesundheitlichen Probleme zu lösen. Manchmal benötigen sie dazu gezielte und kompetente Unterstützung.

Ich biete Ihnen durch moderne traumatherapeutische Verfahren die Möglichkeit, Ihr Heilungspotential zur Auflösung der eigentlichen Ursache Ihrer Beschwerden zu aktivieren. Auch bei der Familienaufstellung und der Quantenheilung geht es darum, wirksame Impulse zur Selbstheilung zu setzen. Bei allem steht die spürbare Steigerung Ihrer Lebensqualität im Mittelpunkt.

In einem unverbindlichen Erstgespräch können Sie herausfinden, ob ich der richtige Berater oder Therapeut für Sie bin. In der Regel bekommen Sie innerhalb von drei Wochen einen Termin.

Ulrich Wolters

Postweg 55

47546 Kalkar

Tel. 02824 – 94 92 120

www.ulrich-wolters.de

Der Traumatherapeut Ulrich Wolters ist auch hier zu finden: gesundheitsportalniederrhein.de

