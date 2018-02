Trude – Teil I der Bernsteinsaga

tip-Magazin | Bücher | 12 Stunden her

TRUDE – ein brillanter Roman, den ich nicht mehr aus den Händen legen konnte!

Warum? Weil ich regelrecht in diese Geschichte hineingesogen worden bin … mit jeder Seite mehr.

Das Buch beinhaltet 90 Jahre pralles Frauenleben und TRUDE lässt wirklich nichts aus: die ganz große Liebe, Mutterschaft, Migration, Erotik, Mystik, Abschied und Neubeginn. Ihr Weg führt von Tartu nach Leningrad, dann nach Darwin und Brisbane, mit Zwischenstopps in Berlin und New York, fast um die ganze Welt.

Rose Marie Gasser Rist schreibt genau so, wie ich es mag: klar, eindeutig und inspiriert. Ihr ist mit diesem Werk, dem ersten Teil der Bernsteinsaga, ein großartiger Roman gelungen: Trude ist eine Frau, die Anfang des 20. Jahrhunderts in einer männerdominierten Welt ihren Weg findet und sie wächst einem sofort ans Herz.

Sie ergreift jede Gelegenheit für Liebe, Glück und Weiterentwicklung und gibt trotz des harten (Über-) Lebenskampfes einer Frau in dieser Zeit niemals auf – egal, was passiert! Und es passiert viel! Die tiefe, wahrhaftige Kraft der Geschichte zieht uns Leser*innen unweigerlich in ihren Bann: Wir sind hautnah dabei, lieben und leiden mit Trude, lachen und weinen mit ihr und können nicht mehr aufhören zu lesen. Und am Ende sind wir still berührt von dieser wundervollen Frau, die uns durch ihre Story enorm viel Mut und Inspiration mitgibt, um den eigenen Weg weiterzugehen.

Zahlreiche Leser*innenstimmen belegen dies.

So schreibt Bettina Sahling von den newslichtern: „Wir brauchen mehr Frauen, welche die Biografien von großartigen, aber nicht berühmten Frauen teilen! Mit diesem wuchtigen Lebensbericht von Trude (1908 bis 1998) hat Rose Marie Gasser Rist dazu einen wunderbaren Beitrag geleistet.“

Rita Fasel sagt: „Ein Werk, das viel zur Frauenheilung beitragen kann. Trudes unterhaltsam beschriebenes Leben führt unweigerlich zu: Wilder Denken, freier L(i)eben!“ Und Heidy Müller: „Innerhalb von zwei Tagen habe ich TRUDE von Rose Marie Gasser Rist gelesen. Was heißt da gelesen? Ich habe mit Trude gelacht und geweint. Ihr Leben war mein Leben in dieser Zeit …“

TRUDE berührt und fasziniert. Von der ersten bis zur letzten Seite!

Cornelia Linder

