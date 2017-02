Unabhängigkeitstrainerin & Bewusstseinsforscherin Jenny Solaria

tip-Magazin | Anders Leben | 7 Stunden her

Lichtköstlerin & Naturpraktikerin Jenny Solaria, war viele Jahre Medium, Lichtarbeiterin & Heilerin. Doch die neue Zeit, neue Energien & erweitertes Bewusstsein veränderten sie in den letzten 6 Jahren & sie wurde immer mehr ein Unabhängigkeitscoach.

Viele Jahre war sie Teil der New Age Szene. Jahrelange Heilerseminare, Lebensberatung & Einzelsitzungen brachten ihr die wahre „Erleuchtung“. Die Erleuchtung, dass sich jeder selbst helfen lernen muss. Keine Technik, keine Meister & keine Wissenschaft & kein anderer Mensch können das Bewusstsein in jedem einzelnen Menschen ersetzen. Denn in jedem existiert ewiges & unendliches BewusstSEIN.

Heute gibt sie viele bewusstseinserweiternde Seminare zur SelbstErmächtigung. Ganz nach dem Motto, „wenn sich jeder selbst & unabhängig helfen / heilen kann, ist auch allen geholfen!“

Jenny Solaria ist überzeugt davon, dass jeder Mensch erst seine eigenen Urängste überwinden muss, um sich selbst & andere wirklich lieben zu können. Eine der größten Urängste ist es, zu verhungern. Daher sind ihre mittlerweile sehr beliebten 3~Tages~SeelenNahrungsSeminare ein erster Schritt zur Souveränität eines jeden Teilnehmers. Auch weitere Seminare zum Thema „Selbstheilungskräfte aktivieren“, „Selbst~Channeling“, „Leben in der 5 D“ und „Berufung in der 5 D“ haben schon tausenden Hilfesuchenden geholfen, selber in sich zu erkennen, wer sie wirklich sind & was für Potenzial in jedem einzelnen schlummert.

Jenny Solaria wirkt zwar zart & unscheinbar, doch ihre Seminare sind stets brisant, aktuell, atemberaubend & wahrhaftig voller Klarheit. Ihre Einfachheit, der enorme Wissensschatz aus eigener Praxiserfahrung im energetischen Bereich, Mut zur Wahrhaftigkeit & ihre starke Authentizität, lassen seit vielen Jahren starke BewusstseinsErkenntnisse für die Teilnehmer in den angebotenen Seminaren zu. In ihren vielen Interviews kann man das auch selber sehr deutlich fühlen.

Neben ihrer stets aktuellen SeminarArbeit ist sie Mutter von vier eigenen Kindern, glücklich verheiratet mit ihrem Manager & Seelenpartner ThomySunSolary. Alle gemeinsam befinden sich die meiste Zeit des Jahres im TourneeBus auf Seminartournee in Deutschland, Österreich, Schweiz oder in Ungarn. Hier in Ungarn haben sie das erste internationale Lichtnahrungszentrum & UnabhängigkeitsCamp InLiNa erbaut, auf ca. 4 Hektar Land mit einer wunderschönen Parkanlage & eigenem See. Ein Ort der 5. Dimension, ganz klar „in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt“. Hier kann man sich einmieten oder auch einen erholsamen, energieauftankenden Urlaub verbringen…

Weiterhin ist Jenny Solaria auch Herstellerin der mittlerweile sehr berühmten IWES~Kristallwasser~Systeme & weiteren hochfrequenten EnergetisierungsSystemen. Per Hand stellen Jenny & Thomy hochenergetische Produkte für die Energetisierung von Häusern, Menschen, Autos etc. her. Auch ihre CDs helfen sehr vielen Menschen, ihren inneren Weg zu finden.

Immer, wenn ein Mensch sein Leben wirklich beginnen möchte & sich die Frage stellt „Was mache ich hier eigentlich auf der Erde“, wenn jemand sein Leben verändern & in die Freiheit / Einfachheit zurückkehren möchte, dann ist er genau richtig bei den offen gestalteten Seminaren zur Selbstermächtigung der sehr beliebten UnabhängigkeitsTrainerin.

Weitere Infos & Kontakt unter:

InLiNa

Internationales LichtnahrungsZentrum & UnabhängigleitsCamp

Tel 0049 163 680 88 91

Mail Info@InLiNa.eu

HomePage InLiNa.eu

