Wandel‘ Dein Leben zum Wunderbaren

tip-Magazin | Lebenshilfe | 4 Stunden her

Journey Experience Seminare

Es reicht! Wenn Du das öfters denkst, bist Du hier genau richtig. Ist es Dein Job? Deine Beziehung? Oder bist Du einfach im Bezug auf Dich selbst nicht glücklich und zufrieden? Wir erzählen uns oft selbst, das wäre schon irgendwie okay, normal halt und daran könne man ja eh nichts ändern. Das ist Blödsinn! Du lebst nicht das Leben, was möglich ist und Du lebst nicht das Leben, was Du verdienst. Doch das kannst Du ändern. Auf dem Journey Experience Seminar erkennst Du die Ursache Deiner Probleme und kannst sie endlich hinter Dir lassen – Damit Dein Leben wunderbar wird.

The Journey von Brandon Bays ist eine effiziente Methode, die Dir ermöglicht, Schritt für Schritt Ballast abzuwerfen, der Dich von Dir selbst und Deinem grenzenlosen Potenzial fern hält. Innere Leere, Erschöpfungszustände, Burnout, Traurigkeit, Blockaden oder Angstzustände sind kein Zeichen von Schwäche! Sie sind das Ergebnis eines oft jahrelangen Kampfes gegen Dich selbst.

Mithilfe eines leicht anzuwendenden Prozesses findest Du zurück zu Dir selbst. The Journey kannst Du in jedem Bereich Deines Lebens anwenden: Gesundheit, Karriere, Beziehung, Wohlbefinden.

Bettina Hallifax

Seit 2005 leitet Bettina Hallifax als Repräsentatin von The Journey die Seminare in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dort und in etlichen Einzelsitzungen hat sie viele Menschen dabei begleitet, mit alten Verletzungen abzuschließen und in ein neues Leben zu starten.

Vor 17 Jahren steckte Bettina selbst tief in einer Lebenskrise. Sie machte sich auf die Suche nach der Ursache und erfuhr von The Journey. So erlebte sie am eigenen Leib, wie sich ihre Probleme lösten und sie wieder frei und unbeschwert das Leben genießen konnte. Seitdem ist es ihre Berufung, andere Menschen auf ihrem Weg zu sich selbst zu unterstützen.

In absoluter Offenheit und voller Hingabe unterstützt Bettina die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei, sich in ihr eigenes, grenzenloses Potenzial zu öffnen und ihre persönlichen Reisen zu beginnen.

2-tägiges Journey Experience Seminar mit Bettina Hallifax

Dortmund, 17 + 18.03.2018, 345,– €, Frühbucher zahlen bis zum 20.02. 295,– €

3-tägiges Journey Experience Seminar mit Bettina Hallifax

Berlin, 28 – 30.09.2018 , 395,– €, Frühbucher zahlen bis zum 31.07. 345,– €

www.thejourneyseminare.de

germany@thejourney.com

Tel. +49-30-48491638

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge