Wandel Dein Leben zum Wunderbaren

tip-Magazin | Heilung | 18 Stunden her

„The Journey“ mit Brandon Bays & Bettina Hallifax

Es reicht! – Wenn Du das oft denkst, bist Du hier genau richtig. Ist es Dein Job? Deine Beziehung? Oder bist Du einfach im Bezug auf Dich selbst nicht glücklich und zufrieden? Wir erzählen uns oft selbst, das wäre schon irgendwie okay, normal halt und daran könne man ja eh nichts ändern. Das ist Blödsinn! Du lebst nicht das Leben, was möglich ist. Und Du lebst nicht das Leben, was Du verdienst. Doch das kannst Du ändern!

Bisher haben Dir ungesunde Blockaden das Leben schwer gemacht. Und vermutlich hattest Du keine Ahnung, dass sie da sind. „The Journey“ von Brandon Bays hilft Dir, die Ursache Deiner Probleme zu erkennen und sie endlich hinter Dir zu lassen. Damit Dein Leben wunderbar wird. Bei unseren Basis Seminaren „Journey Intensiv“ und „Journey Experience“ kannst Du genau dies erfahren und erleben. Neugierig geworden? Melde Dich bei uns, wir beantworten gerne Deine Fragen.

Was erwartet Dich bei den Seminaren:

Tag 1: Gefühle und ihre Wirkung

Los geht es mit der emotionalen Journey. Einem Prozess, der wie eine Anleitung funktioniert. Unter vier Augen führt er Dich durch Deine Gefühle an die Ursache Deiner Probleme. Er bringt Dich zu Erinnerungen, die in Deinen Zellen gespeichert zu Blockaden wurden. Und er begleitet Dich dabei, diese Blockaden aufzulösen. Du lernst, was für wissenschaftliche Erkenntnisse in die Journey Methode eingeflossen sind und wie Du jemanden durch die emotionale Journey begleiten kannst.

Tag 2: Was Dein Körper damit zu tun hat

Weiter geht es mit der körperlichen Journey. Dieser Prozess zeigt Dir, wie Du körperliche Blockaden aufzulösen kannst. Unter vier Augen spürst Du Erinnerungen auf, die Deinen Körper geschwächt oder krank gemacht haben und löst sie auf. Du lernst den Zusammenhang zwischen Deinem Körper und Deiner Seele und wie Du jemanden durch die körperliche Journey begleiten kannst. Alles was am Ende bleibt, bist Du mit einem Strahlen im Gesicht.

Tag 3: Tipps und Tricks (nur beim Journey Intensiv Seminar)

Das Begleiten eines Journey Prozesses kann Herausforderungen mit sich bringen. Wie Du diese meistern kannst, lernst Du am dritten, dem zusätzlichen Tag. Du erlebst Methoden und Werkzeuge aus der Ausbildung zum Journey Practitioner. Diese Methoden werden Dir helfen, mit jedem Thema arbeiten zu können, was bei Deinem Gegenüber auftaucht.

Journey Experience Seminar mit Bettina Hallifax

21.-22.10.2017 in Hamburg

Journey Intensive Seminar mit Brandon Bays & Bettina Hallifax

03.-05.11.2017 in Starnberg bei München

Du erreichst uns unter:germany@thejourney.com oder telefonisch unter +49-(0)-30-48491638.

www.thejourneyseminare.de

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge