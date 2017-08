tip-Magazin | Lebenshilfe | 4 Stunden her

Brandon Bays im Interview – Teil 2

Die Krise als Chance? Aber bei vielen überwiegt die Angst…

Indem wir so reagieren, geben wir dem Gefühl der lähmenden Angst Macht über uns. Wir verkrampfen, erstarren und verlieren den Zugang zu unserem schöpferischen Potenzial. Damit schüren wir die Krise nur – egal ob es sich um persönliche Schicksalsschläge oder globale Krisen wie Hunger, Armut und Kriege handelt. Wir sollten uns von negativen Konditionierungen lösen, die Fesseln der Angst abstreifen und uns der Liebe zuwenden.

Was bedeutet Liebe für Sie?

Liebe bedeutet zu wissen, dass ich wie jeder andere bin. Wir sind Teil einer universellen Liebe, die uns alle miteinander verbindet und unser Leben durchdringt. Die Welt braucht unsere durch Liebe getragenen Handlungen. Unser Überleben hängt davon ab – und dafür bleibt uns nur wenig Zeit.

Woran glauben Sie?

Ich glaube an die Wahrheit und die Unendlichkeit. Tief in uns allen schlummert ein göttliches Potential. Eine Kraft, die den Körper, das Leben und unsere Beziehungen heilen kann. Wenn wir den Zugang dazu finden, können wir Glück, Gesundheit und inneren Frieden finden. Die Bibel sagt: Jeder ist eine Quelle für das Reich Gottes. Auch ich glaube an die wahre Großartigkeit der Menschheit. Wir können uns für unsere eigentliche Essenz öffnen. Wir können unser Leben danach ausrichten. Wer sich auf die Suche nach Godot begibt, wird Godot auch finden…

Worauf hoffen Sie?

Manchmal ist Hoffen eine Art Aufschub. Ich lade die Menschen dazu ein, zu vertrauen anstatt nur zu hoffen, dass etwas in der Zukunft passiert. Denn das Vertrauen in unser eigenes Leben ist der Ausgangspunkt für jede Form von Heilung. Ich hoffe übrigens auch, dass dieser Artikel etwas bewirken kann. Nämlich, dass er die Menschen von der Passivität in die Aktion führt, sie für das Mysterium des Lebens öffnet – und sie die unendliche Natur der eigenen Seele entdecken lässt.

Seit der Veröffentlichung ihres Bestsellers „The Journey – Der Highway zur Seele “ (Allegria, erweiterte und überarbeitete Ausgabe, 208 S., 10,99 €) wird die ganzheitliche Methode weltweit in privaten Praxen, Krankenhäusern, Schulen und Gefängnissen angewandt.

Mehr Informationen: www.thejourneyseminare.de

Erleben Sie Brandon Bays live auf dem Erlebnisabend in Berlin am 13. September sowie beim Journey Intensiv in München vom 03. – 05. November 2017

