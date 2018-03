Was bringt uns das Venusjahr?

tip-Magazin | Astrologie | 16. März 2018

Erfahren Sie nun, was die Venus uns in diesem Jahr anzubieten hat. Welche Qualität kann sie uns schenken?

Die Liebesbotin Venus fördert alles, was mit unserem Herzen zu tun hat. Wer sich schon lange eine harmonische Beziehung auf Augenhöhe wünscht oder seinen Freundeskreis erweitern will, hat in diesem Zeitraum wirklich gute Aussichten. Dieser Planet kann uns jetzt dabei unterstützen, zu erkennen, was wir uns von einer Beziehung wünschen. Sie übt insgesamt einen guten Einfluss auf uns aus. Sie macht uns unserem Partner gegenüber auch feinfühliger und verständnisvoller. Es ist eine gute Gelegenheit, unser partnerschaftliches Verhalten zu verbessern. Die Venus verkörpert große emotionale Intelligenz.

In diesem Jahr können wir auch auf einen freundlicheren Umgangston und ein faireres Miteinander setzen. Höflichkeit und Respekt dem Gegenüber und die Gabe, sich selbst zurückzunehmen für das Wohl der Gemeinschaft, könnten in diesem Jahr an Bedeutung gewinnen. Insgesamt könnte uns die Venus toleranter und hilfsbereiter gegenüber andersdenkenden Menschen machen. Die soziale Kompetenz wird zunehmen, und wir sorgen verstärkt für Menschen die uns am Herzen liegen. Alles familiäre wird eine große Rolle spielen.

Überall dort, wo es bisher Spannungen gegeben hat, kann Venus für neue Harmonie sorgen. Sie wirkt verbindend, ausgleichend und mildert bestehendes Ungleichgewicht. Auf ihre sanfte Art verstärkt sie unsere positiven Kräfte und hilft uns in diesem Jahr mehr ins Gleichgewicht zu kommen.

Wenn wir es schaffen, unsere Venus-Energie optimal zu leben, sind wir im Einklang mit uns und strahlen auf unsere Umgebung große Ruhe aus. In diesem Jahr können wir mit allem, was schön ist, unsere Seele streicheln und uns verwöhnen mit dem was Freude macht. Das kann ein wirklich gutes Essen sein oder ein Wellness-Aufenthalt in einem tollem Hotel in schöner Umgebung.

Die Venus ist für die beiden Sternzeichen Stier und Waage zuständig. Für alle, die eine Betonung dieser Zeichen im Horoskop haben, sei es durch die persönlichen Planeten wie Sonne, Mond, Mars, Venus und Aszendent, wird dieses Jahr von besonderer Bedeutung sein.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein genussvolles und sinnliches Venusjahr. Denn die Venus liebt die Liebe!

Herzlichst, Ihre Astrologin Iris Kirsch

Unsere Kolumnistin Iris Kirsch hat Ausbildungen in verschiedenen astrologischen Schulen sowie Körpertherapien absolviert. Sie gibt Astrologie-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene in Essen und erstellt auch persönliche Horoskopanalysen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie gerne mit Iris Kirsch Kontakt aufnehmen: Tel. 0201/4088770 oder Sie werfen einen Blick auf ihre Internetseite www.trigon-astrologie.de

Übrigens: Am 19. März beginnt der Online-Kurs „Glücklich durch’s Venusjahr“. Hier gibt es weitere Informationen: http://gluecklich-coachen.de/gluecklich-durchs-venusjahr/

Und hier kostenlos die Fantasiereise „Begegnung mit dem Menschen, der wirklich zu Dir passt“ anhören: http://gluecklich-coachen.de/fantasiereise-begegnung-mit-dem-menschen-der-wirklich-zu-dir-passt/

