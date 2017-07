Was ist die zentrale Botschaft von „The Journey“?

tip-Magazin | Lebenshilfe | 10 Stunden her

Brandon Bays im Interview – Teil 1

Biochemiker entdeckten, dass unsere Zellen emotionale Erinnerungen speichern. Jedes Mal, wenn wir Gefühle unterdrücken, weil sie zu schmerzhaft oder gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, werden sie im Körpergedächtnis abgelegt. Die veränderten Zellen entwickeln so ein Eigenleben, das zu körperlichen oder psychischen Reaktionen und Erkrankungen führen kann.

„The Journey“ ist eine Methode, die uns auf eine intensive Reise zu unserem Kern begleitet, um uns von diesen seelischen Wunden und aufgestautem Schmerz zu befreien. Hier geht es darum, durch tiefgehende Bewusstseinsarbeit Zellblockaden zu lösen und uns der stillen Saboteure zu entledigen. Damit können wir jeden Bereich unseres Lebens heilen – Gesundheit, Karriere, Beziehungen.

Welche Lektionen mussten Sie auf Ihrer Reise lernen?

„Obwohl ich bewusst lebte, mich vegetarisch ernährte und mich viel an der frischen Luft bewegte, wuchs ein Tumor in meiner Gebärmutter. Ich begriff die Krankheit als Prüfstein meiner Überzeugungen. Als der Tumor nach sechseinhalb Wochen wieder verschwand, ahnte ich nicht, dass dies der Beginn eines lebenslangen Loslassens sein würde. Denn in den folgenden Jahren erschütterte eine Serie von Ereignissen meine Identität: Unser Haus brannte nieder, unsere Gehälter und Konten wurden von der Steuerbehörde eingefroren, mein Mann gestand mir, dass er eine andere liebte und unsere Tochter wollte nichts mehr mit uns zu tun haben.

Wenn wir eine Lektion lernen müssen, dann bittet unsere Seele um eine Lerngelegenheit. Das Leben ist eine fortwährende Spiegelung dessen, was unsere Seele als tiefsten Herzenswunsch zu lernen verlangt. Die größte Lektion lernte ich in Vergebung. Hierin liegt eine enorme Kraft, die eine tiefgreifende Heilung geschehen lassen kann. Auf meiner Reise erfuhr ich, dass jede Krise zugleich einen Neuanfang darstellt. The Journey gab mir das Werkzeug dazu, mein Herz und mein Wesen zu öffnen.“

Seit der Veröffentlichung ihres Bestsellers „The Journey – Der Highway zur Seele" wird die ganzheitliche Methode weltweit in privaten Praxen, Krankenhäusern, Schulen und Gefängnissen angewandt.

