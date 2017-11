Wie hätten Sie Ihre Selbstliebe denn gern?

tip-Magazin | Lebenshilfe | 7 Stunden her

Wöchentlich und in kleinen Schritten?

Oder lieber intensiv im Block alle 14 Tage samstags?

Selbstliebe – Was ist das eigentlich? Sich selbst lieben kann wahrscheinlich jeder, denn irgendetwas ist immer gut an einem – physisch oder psychisch, mal mehr mal weniger. Doch wahre Selbstliebe, die zu einem glücklichen Leben führt, ist bedingungslos. Nicht nur das Gute in uns ist liebenswert, nein auch das Dunkle vermeintlich Schlechte. Wer liebt sich schon gern für seine schlechten Seiten? Wenn wir all das in uns liebevoll annehmen können, ohne zu verdrängen und zu leugnen, dann sprechen wir von wahrer Selbstliebe und können gute Für-Uns-Entscheidungen treffen.

Was ist nun das EVA-Bewusstsein®? Es ist eine neue Art, das eigene Leben mit anderen Augen zu betrachten. Wenn wir alles, was uns umgibt und mit uns interagiert als Energie, als Ressource verstehen, dann können wir unsere Erfahrungen selbst bestimmen. EVA steht nicht für Adam und Eva sondern für Erkennen – Verstehen – Annehmen – kurz alle Kämpfe gegen was auch immer aufzugeben. Nur dann entsteht die Möglichkeit, sich FÜR etwas Besseres zu entscheiden. Zugrunde liegen hier weithin bekannte, geistige Gesetze wie „Ursache und Wirkung“, „Wie im Innen so im Außen“, „Gleiches zieht Gleiches an“, „Wie im Kleinen so im Großen und umgekehrt“, „Energie ist Information im Austausch“, „Natürliche Ordnung und kosmische Harmonie“

Das EVA-Bewusstsein® bringt all das in eine Essenz, die sich in den Kursen, Workshops und Coachings energetisch aufbaut und verankert und die Lebensqualität deutlich verbessert. Mit den Methoden des EVA-Bewusstsein® löst man jegliche alte Strukturen, Konditionierungen und Muster auf und kreiert, erschafft ein Neues Sein in Selbstliebe.

Die neuen Kurse „Das EVA-Bewusstsein® – Dein Weg zur Selbstliebe“ beginnen noch in diesem Jahr und bieten beide Möglichkeiten – jede Woche abends oder auch im Block intensiv alle 14 Tage. Intensiv im Block samstags alle 14 Tage: Start am 04.11.2017, 13 Uhr

https://www.zentrum-der-liebe.de/event/einfuehrung-in-die-bioenergetische-gesundheit-und-heilarbeit/2017-11-04/

(Wiederholung zusätzlich am 6. Januar 2017)



https://www.zentrum-der-liebe.de/event/eva-bewusstsein-grundkurs-4/ Wöchentlicher Kurs jeden Donnerstagabend: Start am 23.11.2017, 19 Uhr

Oder darf’s zum Kennenlernen ein Infoabend oder ein Themen-Workshop sein? „Altes Loslassen und Versöhnen“ am 19.11.2017 oder „Glückliche Beziehungen“ am 09. Dezember? Aktuelle Termine zu den Infoabenden und Anmeldung auf www.zentrum-der-liebe.de/events/

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge