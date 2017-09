Willkommen in Deinem Körper!

tip-Magazin | Heilung, Magazin | 9 Stunden her

Vom Fallenlassen, Hingeben und Heil-Werden…

Mit einer Massage brichst Du zu einer Entdeckungsreise auf – einer Reise in die Welt Deines Körpers und Deiner Gefühle. Du kannst ganz loslassen, es gibt keine Verpflichtungen, kein Tun – nur das pure, reine Sein. Du bist eingeladen, in Dein ganz eigenes Universum einzutreten und Dich staunend „umzufühlen“.

Zu fühlen, was verwundet ist und nach Heilung ruft; zu fühlen, was sich noch nicht ans Tageslicht wagt, weil es vielleicht deinem Frauenbild nicht entspricht; zu erkunden, was dir wirklich gut tut und wo du ganz im Ozean von Wonne eintauchen kannst.

Diese Massagen lassen Dich hautnah spüren, wer Du bist – in Deiner ganzen Vollkommenheit und Schönheit. Sie zeigen Dir den Weg, Dich selbst so anzunehmen und zu lieben, wie Du bist – ohne jegliche Vorbehalte.

Genieße den Raum, in dem alles für Dich da ist, in dem Du willkommen bist, wie Du bist.

Die Dauer der Massage wird davon bestimmt, was Du im Augenblick brauchst. Die Massage selbst ist immer nur ein Teil einer ganzheitlichen Behandlung. Ein intensives Gespräch, um den Punkt, an dem Du stehst zu klären, geht ihr voraus. Zur Behandlung gehört auch ein Gespräch danach, um das zu verarbeiten und einzuordnen, was an Gefühlen in Dir entstanden ist.

Diese gesamte Behandlung ist ein intensives Erlebnis, das Fragen aufwerfen kann und lange blockierte Gefühle zu lösen vermag. Sie kann Dein Leben verändern.

Massage der Yoni, des Beckenbodens und des G-Punkts

Tantrische Massagen schließen den gesamten Körper ein – und geben Dir damit das Empfinden, ganz gemeint und angenommen zu sein. Alle aufkommenden Gefühle sind dabei absolut willkommen. Dazu gehört auch die sexuelle Lust. Es gibt nichts in und an Deinem Körper, für das Du Dich jemals schämen solltest.

Der weibliche Intimbereich, die Scheide wird im Tantra Yoni genannt, der G-Punkt ist die weibliche Prostata. Es ist eigentlich eher eine ganze Fläche und beginnt am Harnröhreneingang (der auch „Kopf“ genannt wird), geht dann weiter nach innen, die Prostata (wird als Körper der G-Fläche bezeichnet), und wandert weiter zum G-Punkt hinter der Prostata (wird auch Schwanz genannt, wo die meisten Frauen am empfindsamsten sind). Bei der Massage kann die Yoni sowohl äußerlich als auch innerlich berührt und auch der G-Punkt eingeschlossen werden. Außerdem besteht die Möglichkeit auch den Analbereich mit einzubeziehen. Das kann die verschiedensten Reaktionen hervorrufen. Von tiefer Lust, Ekel, über Wut oder Traurigkeit, bis hin zu Schmerz oder auch orgiastischen Erfahrungen.

Im Leben vieler Frauen hat es Erlebnisse gegeben, die die Seele verletzt haben, z.B. Geschlechtsverkehr, der schmerzhaft und unangenehm war oder Missbrauch in irgendeiner Form. Alle diese Erlebnisse wurden in der Yoni gespeichert und können durch eine tantrische Massage geheilt werden.

Jede Massage möchte Dich auf dem Weg zu Dir selbst unterstützen. Jedes aufkommende Gefühl bietet Dir die Chance, Dich selbst zu heilen und aus Deiner sexuellen Fähigkeit eine zutiefst seelennährende, ganzheitliche und Grenzen sprengende Erfahrung zu machen.

Bei den Massagen wird Dir der Raum geboten, Dich selbst ohne jeglichen Leistungsdruck und ohne Erwartungshaltung zu erleben. Es gibt keinen Partner, für dessen Wohlergehen Du Dich verantwortlich fühlen musst. Hier stehst nur Du, Deine Empfindlichkeit, Deine Wünsche und Deine Gefühle im Mittelpunkt. Dafür wird ein geschützter Rahmen geschaffen, der Vertrauen ermöglicht – von Frau zu Frau.

Vor Beginn der Massage wird in einem ausführlichen Gespräch abgeklärt, wo Deine Grenzen, Fragen und Wünsche liegen. Darauf wird dann die gesamte Massage abgestimmt. Natürlich kannst Du auch jederzeit während der Massage intervenieren, stoppen oder weitergehen. Du entscheidest und bestimmst den Rahmen.

Gerade als Frau braucht man für alles Zeit, deshalb wird empfohlen, die Massagezeit nicht zu kurz zu wählen, damit Du selber ganz die Zeit hast, in’s Gefühl zu kommen und in Deinen Körper einzutauchen.

Weitere Informationen: www.tantra-am-bodensee.de

