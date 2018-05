tip-Magazin | Filme | 2 Stunden her

… wie man seine Herzenswünsche erfüllt

Wir sind ständig am Wünschen, ob uns dies bewusst ist oder nicht. Der Bestsellerautor, Schauspieler und Coach Pierre Franckh hat sich zur Aufgabe gemacht, zu lehren, wie wir richtig wünschen, so dass sich unsere Wünsche auch erfüllen.

Pierre Franckh und seiner Ehefrau Michaela Merten ist es eindrucksvoll gelungen, komplexe energetische Sachverhalte und Zusammenhänge für Einsteiger verständlich zu machen, in abwechslungsreiche Bilder umzusetzen und für die DVD „Wünsch es Dir einfach“ ausdrucksstark zu visualisieren. Wunderschöne Naturaufnahmen in thailändischer Zen-Anmutung wurden mit Entspannungsmusik von Sayama (Die Heilkraft des Wassers) unterlegt.

„Wünsch es Dir einfach“ ist eine wohltuende Oase der Ruhe und eine anregende Quelle der Kraft für die Sinne, wie auch für die Seele. Intuition, Motivation und Emotion – diese DVD ist für Einsteiger, wie auch für fortgeschrittene Wünscher geeignet und erschließt sich in ihrer friedvollen Überzeugungskraft dem aufgeschlossenen Betrachter immer wieder aufs Neue.

Auf dieser DVD „Wünsch es Dir einfach“ widmet sich Pierre Franckh u. a. den Themen:

Ein Schnellkurs zum positiven Denken!

Wie lernt man wünschen?

Wie verleihe ich meinen Wünschen Kraft?

Wie wird man seine Zweifel los?

Wie finde ich den richtigen Partner?

Wie erschaffe ich Fülle in meinem Leben?

Der tiefe Einblick in die eigenen Verhaltensweisen des bisherigen Verwirklichens unserer Ziele, gibt uns die Möglichkeit zu erkennen, wie wir aus dem ewigen Kreislauf der einengenden Muster aussteigen und sie in eine neue, positive Lebensqualität verwandeln können.

Pierre Franckh

Geboren 1953 in Heilbronn, gab er bereits als Sechsjähriger sein Bühnendebüt. Es war der Startschuss für seine Karriere als Film- und Bühnenschauspieler. Stellvertretend für die vielen namhaften TV- und Filmproduktionen, in denen er auftrat, sei „Der Totmacher“ mit Götz George von 1995, genannt. Pierre Franckh war als Moderator und Synchronsprecher tätig und debütierte 2002 mit dem Film „Und das ist erst der Anfang“ als Autor und Regisseur. Heute arbeitet er als Autor und Coach im Bereich der alternativen Lebenshilfe. Sein Bestseller „Erfolgreich wünschen“ wurde in 21 Ländern veröffentlicht. Pierre Franckh lebt mit seiner Frau, der Schauspielerin Michaela Merten, und der gemeinsamen Tochter in München.

Hier die DVD direkt bestellen: https://shop.horizonworld.de/wuensch-es-dir-einfach-1-dvd

