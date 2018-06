1 x Chemo mit Esprit, bitte!

tip-Magazin | Bücher | 20 Stunden her

Ein Brückenschlag zwischen Schulmedizin und Spiritualität

Diana Grünberg, auch bekannt als ehemalige Fitness/Aerobic Weltmeisterin unter dem Namen „Diana Partheymüller“ hat ein phantastisches Buch geschrieben. Ein Buch, welches nicht nur für Menschen geeignet ist, die sich mit dem Thema Krebs konfrontiert sehen. Dianas Erfahrungen sind übertragbar auf jede Art von Herausforderung, die uns pure Hilflosigkeit und Ohnmacht erfahren lässt.

Mich haben das Buch und Diana Grünbergs Geschichte sehr berührt. Es hat Erinnerungen wachgerufen. Erinnerungen an meine Schwester, die im Alter von 24 Jahren an den Folgen von Krebs und den vielen Chemotherapien gestorben ist. Das ist lange Zeit her und doch ist mir klar geworden, dass eine Verbindung, wie Diana und ihr Arzt sie beschreiben, einen wesentlichen Unterschied hätte bewirken können. Vielleicht hätte es nichts an ihrem Tod geändert, doch wir alle hätten die Zeit, anstatt der überdimensional großen Angst, dem friedvollen Miteinander widmen können.

Was mich noch besonders an diesem Buch berührt hat, ist die Darstellung des begleitenden Chefarztes Prof. Dr. med. Fersis, der sich nicht scheute, seine Erfahrungen mit Diana schriftlich zu verfassen und die Erlaubnis gab, es im Buch aufzunehmen.

Dianas Geschichte, gepaart mit den Zeichnungen ihrer Tochter Kim Partheymüller und dem Bericht von Prof. Dr. Fersis verleiht diesem Buch eine außerordentliche Kraft.

Auf diesem Weg möchte ich mich bei Diana Grünberg bedanken. Bedanken für ihren Mut, uns an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen und kann nur jedem Menschen empfehlen, sich auf dieses Buch und Dianas Erfahrungen einzulassen.

Silke Naun-Bates

Der Verlag schreibt:

In diesem erfrischend anderen Buch schildert die Autorin, wie sie mit Hilfe der herkömmlichen schulmedizinischen Vorgehensweise gepaart mit ergreifenden spirituellen Erfahrungen aus der Gedankenstille einen Weg in die Heilung fand.

Schön, gesund, fit, sexy und erfolgreich – das war für Diana das Natürlichste auf der Welt. Als mehrfache Meisterin in BodyBuilding, Weltmeisterin in Fitness/Aerobic und selbständige Trainerin im Gesundheitsmanagement vermittelte sie ihr Wissen mit Begeisterung in Kursen und Firmen. Bis im August 2015 die Diagnose Brustkrebs ihre bisherigen Überzeugungen auf den Kopf stellte.

Dies war keines der üblichen Probleme des alltäglichen Lebens wie Liebeskummer, Geldmangel oder eine Grippe, bei denen Diana Lösungsansätze aus den Erfahrungen der Vergangenheit einholen konnte. Nein, jetzt hatte sie eine Situation, die es ihr nicht erlaubte auf die Hilfe angelernter oder antrainierter Verhaltensmuster zurückzugreifen.

Die Diagnose eröffnete sich Diana als kostbares Geschenk. Sie ermöglichte ihr den Sprung in ein neues Leben.

Lesen Sie Dianas Geschichte, die sie lehrte mit sich SELBST siegreich zu sein.

„Wenn alles Licht ist, dann ist auch eine Chemotherapie Licht … wie sollte sie mir dann schaden“ (Diana Grünberg)

Diana Grünberg

1 x Chemo mit Esprit, bitte!

Hardcover

216 Seiten

zahlreiche Zeichnungen

ISBN 978-3-931560-51-5

€ 19,80

Sheema Medien Verlag

Auch als E-Book erhältlich

Link zum Buch:

https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3931560511/wwwsheemaverl-21

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge