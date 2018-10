Aleph – Aufbruch in die Neue Welt

tip-Magazin | Bücher | 7 Stunden her

Die ersten größeren Umbrüche haben bereits stattgefunden. Das Ringen zwischen Licht und Dunkel ist in vollem Gange. Aber wider Erwarten ist die Menschheit geistig rasanter gewachsen, so dass etliche Szenarien alter Prophezeiungen ihre Gültigkeit verloren haben. Der zeitliche Ablauf der Umbrüche hat sich beschleunigt.

Dadurch werden viele Menschen selbst noch die neue Welt erleben können: Die neue Gesellschaft, der Alltag, Handel, Technik und Umwelt, Heilwesen, die Umstellung auf Lichtnahrung von Mensch und Tier, die Erde als Lehrplanet, der einzigartige Liebesdienst der Tiere als Lichtarbeiter und die fantastische Konsequenz des steten Bemühens und Durchhaltens eines jeden für das gesamte Universum.

Es ist festgeschrieben: Der Bewusstseinssprung findet statt! Die Erde wird wieder ein grüner Planet! Der Umschwung, hinein in das Christusbewusstsein, ist unumkehrbar! Seid auch ihr bereit, euren Teil dazu beizutragen und zu verändern? Denn von jedem Einzelnen hängt das weitere Geschehen ab.

Autorinnen:

Marliese und Vera Hanßen leben die neue Zeit vor. Sie folgen einem höheren Ruf, der an sie herangetragen wurde, und haben ihr Sein und Wirken in Gottes Dienst gestellt.

Marliese, Heilpraktikerin, arbeitet als geistige Heilerin in ihrer Praxis in Dreieich-Buchschlag und ist Kanal für göttliche Heilenergien. Über Vorträge und Seminare vermittelt sie notwendige Informationen, um den Geist zu klären und Seele und Körper in die Heilung zu führen.

Vera arbeitet als Medium, als Vermittlerin lichter, göttlicher Botschaften aus der geistigen Welt. Dadurch unterstützt sie die Hilfesuchenden dabei, Antworten zu den unterschiedlichsten Fragen zu erhalten und ihre vor sich liegenden Wege und Entscheidungen klarer erkennen und leichter umsetzen zu können.

In Zusammenarbeit mit der geistigen Welt, insbesondere mit dem Engel Aleph aus der großen weißen Bruder- und Schwesternschaft, schreiben sie Bücher, vermitteln Wissen der neuen Zeit sowie Botschaften und geben den Menschen Werkzeuge an die Hand, damit sie Eigenverantwortung übernehmen können, um selbst zu einem göttlichen Lichtarbeiter zu werden. Denn Heilung beginnt zuallererst über Informationen, die umgesetzt werden.

Marliese & Vera Hanßen

Aleph- Aufbruch in die Neue Welt

376 Seiten, A5, broschiert

ISBN 978-3-95531-175-9

Hier geht’s direkt zum Buch: http://shop.smaragd-verlag.de/de/hanssen-marliese-vera-aleph-aufbruch-neue-welt

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge