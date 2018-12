AMBER – eine Frau unserer Zeit

tip-Magazin | Bücher | 4 Stunden her

Nach dem Erfolg ihres Romans „TRUDE“ ist jetzt der 2. Teil der Bernsteinsaga erschienen: „AMBER“. Die Autorin Rose Marie Gasser Rist ist ein großes Schreibtalent und auch in diesem Roman versteht sie es wieder, die Leser*innen sofort in ihren Bann zu ziehen. Pralle 680 Seiten lang erzählt sie uns die Lebensgeschichte einer Frau der sogenannten Y-Generation – spannend, unterhaltsam, mit Tiefgang und Humor.

Wir lernen Amber von klein auf kennen: wie sie als binational aufwachsendes Kind in den unterschiedlichsten Verhältnissen klarkommt, sich als Teenager und junge Erwachsene ausprobiert – denn an Amber ist nicht nur ihr roter Lockenkopf wild. Wir fühlen mit ihr, erleben ihre Wünsche und Ängste, ihre Lieben und Leiden – und vor allem ihre Passion.

Amber wird wenige Wochen vor dem Reaktorunfall in Tschernobyl geboren. Ihre Eltern leben eine Zeit lang zusammen, dann getrennt, und Amber wächst in Zürich beim Vater auf. Sie empört sich über die weltweiten Missstände und möchte mitwirken – wird Feministin und Ökoaktivistin. Nach den Ereignissen in Fukushima trifft Amber mit ihrem Engagement den Zeitgeist und startet als Politikerin der Grünen durch. Doch dann geschieht etwas Unvorhersehbares …

Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Der Inhalt ist definitiv brandaktuell!

Was mich an diesem Roman besonders beeindruckt, sind die unterschiedlichen Ebenen und Thematiken, die die Autorin großartig miteinander verwoben hat: das Leben einer Frau von ihrer Kindheit bis ins Alter von ungefähr 30 Jahren, und andererseits gesellschaftliche und ökologischen Inhalte, bei denen wir uns alle erkennen können.

„AMBER“ ist ein brisantes Buch mit emotionalem Tiefgang. Zeitnah, kritisch, modern und feministisch spiegelt es unsere Gesellschaft sowohl lokalpolitisch als auch global.

Absolut empfehlenswert!

