tip-Magazin | Kulinarisches | 24. Juli 2019

Jetzt ist genau die richtige Zeit, um abends zu grillen und mit Freunden draußen zu sitzen und die laue Luft zu genießen. Zum Wochenende habe ich genau das richtige für einen spritzigen Sommerabend:

Ananas-Kokos-Bowle mit veganer Eiscreme

ZUTATEN für 4-6 Leute

Für die Eiscreme (mit der Eismaschine natürlich am einfachsten):

400 ml Kokosmilch

400 ml Vanille-Soja-Milch

2 Bananen

2 Zitronen

200 ml Ananassaft

Malibu (schmeckt wie Batida de Coco, ist aber ohne Sahnezusatz und damit vegan)

Für die Bowle:

½ frische Ananas

400 ml Ananassaft

2 Flaschen Prosecco

ZUBEREITUNG

Bananen schälen, Zitronen pressen und beides zusammen mit dem Mixer oder Pürrierstab glatt mixen.

Kokosmilch,Vanille-Soja-Milch, Ananassaft und Malibu hinzugeben, alles gut verrühren und in die Eismaschine füllen. Wer keine Eismaschine hat, füllt die Creme in ein Gefäss und stellt diese das Gefrierfach.

In der Zwischenzeit die halbe Ananas in kleine Stückchen schneiden, in ein schönes Gefäß geben und mit dem Ananssaft vermischen. Nach ca 30 Minuten ist das Eis cremig bzw. gefroren.

Nun die Ananasstücke mit 2 Flaschen Prosecco oder Sekt auffüllen und das Eis hineingeben. Schmeckt frisch, fruchtig und cremig köstlich – wie geschaffen für laue Sommernächte!

Sehr lecker auch mit ein paar Beerenfrüchten garniert.

Du willst es ein bisschen härter? Kein Problem!

Lass den Ananassaft einfach weg und lass die Früchte 12 Stunden vorher in Weißwein oder Alkohol deiner Wahl ziehen.

Cheers!

Das Rezept hat uns Katharina Heine zur Verfügung gestellt. Sie betreibt die Internetseite: www.vegan-box.de. Dort können vegane Überraschungspakete bestellt werden. Außerdem gibt es einen spannenden Blog, wo Katharina über veganes Leben berichtet – einschließlich vieler schöner Rezepte.

Share this: Twitter

Facebook



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge