Artgerechte Partnerhaltung von Andreas Winter

tip-Magazin | Bücher | 6 Stunden her

Das Geheimnis glücklicher und beständiger Liebe

Artgerechte Partnerhaltung…? Artgerecht??? Partnerhaltung?????

Cooler Titel, dachte ich, aber ganz ehrlich, die nächsten Gedanken, die gleich danach durch meinen Kopf schossen, waren: „Käfighaltung“, „Freilandhaltung“, „freilaufende“, etc.

Da ich aber schon einige Beiträge von Andreas Winter gelesen und gehört habe, weiß ich, dass es Sinn und Spaß macht, mal genauer hinzuschauen.

Spaß macht auch dieses Buch auf jeden Fall. Der Autor versteht es wunderbar, wissenschaftliche, eigentlich trockene Informationen so zu präsentieren, dass man es fast wie eine Erzählung verschlingt. „Das Geheimnis glücklicher und beständiger Liebe“, so der Untertitel, sollte wirklich zur Pflichtlektüre werden, für Jede/n, die/der nicht nur eine Beziehung, sondern eine echte Partnerschaft eingehen möchte. Wer jetzt fragt, ist Beziehung nicht nur ein anderes Wort für Partnerschaft? Nein, ist es nicht. Das weiß ich jetzt.

Es ist schon seltsam. Bevor wir uns ein technisches Gerät kaufen, informieren wir uns – im Fachhandel, im Internet. Egal ob Küchenmaschine oder Auto – bevor wir eine größere Investition tätigen, tragen wir erst einmal eine Menge Informationen zusammen und überlegen uns sehr genau, für welches Modell wir uns entscheiden. Was am besten zu uns und unseren Bedürfnissen passt.

Und ausgerechnet bei einer der wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben, der Partnerwahl, entscheiden wir spontan, indem wir uns verlieben. Zack. Es passiert einfach so. Schon tanzen die Hormone Samba und die rosarote Brille, durch die wir nun schauen, lässt uns auch nicht wirklich durchblicken…

Und so passiert es leider sehr oft, dass man das Wichtigste, was wir haben, unsere Lebenszeit, zumindest große Abschnitte davon, mit einem Partner verbringen, der absolut nicht zu uns (und unseren Bedürfnissen) passt.

Andreas Winter gibt uns mit diesem Ratgeber einige „Werkzeuge“ in die Hand, mit denen wir – frühzeitig eingesetzt – solche Irrtümer vermeiden können.

Aber auch wenn wir schon mittendrin stecken im Schlamassel, in einer nicht so optimalen Beziehung, können wir mit diesen „Werkzeugen“ noch sehr viel reparieren. Dabei schrauben wir aber nicht am Partner herum, um mal beim Werkzeug zu bleiben, sondern vielmehr an uns selber. Wenn ich weiß, warum mein Partner, meine Partnerin so tickt, wie er / sie tickt und nichts, aber auch absolut nichts dafür kann, fällt es sicherlich leichter, die eine oder andere Eigenart zu akzeptieren.

Oder haben Sie sich Ihren Partner, Ihre Partnerin nach dem Sternzeichen/ Tierkreiszeichen ausgesucht? Ein sehr interessanter Aspekt.

Oder haben Sie darauf geachtet, ob Sie ein erstgeborenes Kind, ein Nesthäkchen oder ein Einzelkind erwischt haben?

Warum das (und viele weitere Dinge) bei der Partnerwahl durchaus wichtig sein können, erklärt Andreas Winter anhand von etlichen Beispielen.

Ob ich meine Partnerschaft verändern will oder die Welt. Ich muss auf jeden Fall bei mir anfangen. Wie eigentlich bei Allem im Leben. Ohne Eigenliebe geht es nicht. Wenn ich mich nicht selber akzeptiere und liebe, funktioniert keine Beziehung gut und erst recht keine Partnerschaft.

Lernen Sie sich und Ihren Partner, Ihre Partnerin besser kennen und verstehen. Dieses Buch zeigt Ihnen WIE. Es lohnt sich.

Mir persönlich wären sicherlich viele Diskussionen, Streitgespräche und auch Tränen erspart geblieben, wenn es dieses Buch schon vor zig Jahren gegeben und ich es gelesen hätte. Da unsere Silberhochzeit aber schon einige Jahre hinter uns liegt, haben wir vermutlich doch hin und wieder etwas richtig gemacht. Glück gehabt 😉

Jetzt, ausgerüstet mit dem spannenden neuen Wissen über uns und unsere Partnerschaft, kann es ja nur noch besser und vor allem einfacher werden. Und darauf freue ich mich.

Heike Pertsch-Raphael

Anti-Stress-Coach und Reikimeisterin

Andreas Winter

Artgerechte Partnerhaltung

Das Geheimnis glücklicher und beständiger Liebe

Verlag: Mankau-Verlag

ISBN-978-3-86374-508-0

1. Aufl. 2019, Taschenbuch

12 x 19 cm, 278 S.,10,90 €

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/artgerechte-partnerhaltung?number=ISBN-978-3-86374-508-0

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge