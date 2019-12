tip-Magazin | Astrologie | 1 Stunde her

Viele denken, dass Astrologie Quacksalberei ist. Und das ist oft wahr. Nur wenige Menschen haben ein tiefes Verständnis für Astrologie. Es gibt eine Vielzahl von Nuancen und subtilen Momenten, in denen Sie die ganze Kunst eines erfahrenen Astrologen benötigen. Astrologie ist keine Multiplikationstabelle. Vieles in verschiedenen Bereichen Ihres Lebens wird ausschließlich von der Astrologie bestimmt, einschließlich des Geldes und der Kryptowährungen, auch wenn Sie mit solchen Bots wie Bitcoin Revolution handeln und immer schwarze Zahlen schreiben.

Auf dem Gebiet des finanziellen Wohlergehens hat das Interesse an diesen ältesten Wissenschaften in letzter Zeit erheblich zugenommen. Seit vielen tausend Jahren nimmt die Astrologie einen der ehrenwertesten Plätze in der Wissenschaft ein. Und bis zum 17. Jahrhundert teilten sich nur wenige Menschen Astronomie und Astrologie. Die Astrologie steht in direktem Zusammenhang mit allen Bereichen des menschlichen Lebens und insbesondere mit Geldfragen.

Astrologie und Geld sind untrennbar miteinander verbunden. Astrologische Energien beeinflussen den subtilen Plan des Menschen. Zum Beispiel hat der Planet Venus einige Energien in Ihrer Energiestruktur beeinflusst. Ferner beginnen sich diese Energien in Situationen der umgebenden Welt zu manifestieren, die mit Geld verbunden sind. Und natürlich erscheinen sie gemäß dem Programm, das Venus zuvor eingestellt hat.

In der Finanzastrologie sind die Planeten-Finanzierer Venus und Pluto. Die Position dieser Planeten im Schild und im Haus, ihre Aspekte liefern zuverlässige Informationen über die Einnahmequellen und die Art der Aktivität, die eine solche Einnahmequelle werden könnte. Das astrologische Weltbild verbindet die Sonne direkt mit Gold, den Mond mit Silber, die Venus mit Kupfer, Merkur ist ein Symbol für Papier, mit anderen Worten ein Symbol für Banknoten.

Andere Lebensbereiche sind in gleicher Weise mit der Astrologie verbunden. Die Astrologie bestimmt ganz konkret das Geld, die Gesundheit, die Beziehungen, den Erfolg und sogar das Potenzial zur Selbstverbesserung.

Es reicht aus, das genaue Geburtsdatum, den genauen Geburtsort und die genaue Geburtszeit zu kennen, um ein Kosmogramm zu erstellen und die Fähigkeiten seiner Anwendung in einem Horoskop zu besitzen. Nun, natürlich ist es richtig, die Planeten, Sternzeichen, Häuser und Winkelaspekte zu interpretieren, fiktive Planeten, manchmal Sterne, zu kennen und zu berücksichtigen.

Mit astrologischen Algorithmen lassen sich alle Parameter bestimmen, die für die Bewegung von Finanzströmen oder deren Stagnation erforderlich sind. Die Finanzbewegung unterliegt in jedem Fall klaren und strengen astrologischen Algorithmen, die Sie nach Ihren persönlichen Erfahrungen analysieren können. Astrologie und Geld sind durch planetarische Entwicklungsmuster der Marktsituation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Investitionseffizienz usw. miteinander verbunden.

Nach einigen Interpretationen sind folgende astrologische Objekte mit Geld verbunden: Stier, Venus, Merkur, Sonne, Löwe, Jupiter, zweiter und teilweise achter Teil des Hauses. Es ist notwendig, die Position und Stärke der aufgelisteten Objekte in Ihrem Kosmogramm und Horoskop zu ermitteln, eine Prognose zu erstellen und die günstigen Einflussperioden dieser astrologischen Entitäten auf Ihr Leben zu bestimmen.

Um Rückschlüsse auf das materielle Wohlergehen zu ziehen, muss berücksichtigt werden, dass das zweite Haus als das Haus des Stiers gilt und er für das Geld verantwortlich ist, das er aus seinen eigenen Fähigkeiten und seinem Gehalt verdient. Nun, das achte Haus wird für das symbolische Haus des Skorpions genommen, das mit einem viel höheren Geldbetrag in Form eines Bankkontos, Zinsen auf Einlagen, Erbschaft, Geld eines Ehepartners arbeitet. Aber gerade wenn sich Planeten im zweiten oder achten Haus befinden, ist es immer noch notwendig zu bewerten, um welche Art von Planeten es sich handelt und wie sie mit anderen Elementen der Karte verbunden sind. Astrologie und Geld sind also miteinander verbunden.

