Aufwachen im Mallorca Spirit Camp

„Ich bin derzeit echt überwältigt von dem, was in meinem Leben geschieht… Ich habe schon viele Seminare besucht, die mich mit Sicherheit auch immer etwas weiter gebracht haben… Aber dieses Mal habe ich das Gefühl endlich angekommen zu sein nach der langen Suche… Ich kann nur sagen es war das Beste, was ich machen konnte… aus Liebe zu mir. (Tanja aus Neustadt)

Das Mallorca Spirit Camp bietet dir die Möglichkeit, endlich wieder ganz zu dir zu finden, ganz du selbst zu sein. Deine wahre Natur zu erkennen und aus dieser dein Leben authentisch, aus purer Freude am Sein, zu gestalten. Das gemeinsame Erleben, die Übungen, Vorträge und Aktivitäten bewirken einen Synergieeffekt, der weit über die einzelnen Angebote hinausgeht.

Du wirst dein Leben danach entschieden freudiger, neugieriger und mutiger gestalten und dich mit dir selbst einfach rundum wohlfühlen. Ermöglicht wird dies, durch die Erfahrung dessen, was wirklich ist, dem Erkennen deiner wahren Natur. Dieses Erkennen führt zu purer Lebensfreude. Du erfährst, wie du deinen Gedankenstrom stoppen kannst und lernst deine Emotionen zu verstehen. Zusätzlich fließen Themen wie Wohlstand, Fülle und „Was ist Liebe?“ in das Camp mit ein. Abgerundet wird das Camp durch eine Party, an der du die Gelegenheit hast, dein Leben so richtig zu feiern.

Der Weisheitslehrer Udo Grube, geb. 1964, der das Mallorca Spirit Camp ins Leben gerufen hat, ist weit gereist, um seine Spiritualität in Gesprächen mit Persönlichkeiten zu formen. Auf der Suche nach Selbsterkenntnis und erfüllt vom Wunsch, Grenzen zu überschreiten, hat er hochrangige, spirituelle Meister wie den Dalai Lama interviewt und anerkannte Wissenschaftler u.a. wie die Quantenphysiker Prof Hans-Peter Dürr und Amit Goswami.

Er hat viele besondere Menschen getroffen wie Fred Alan Wolf, einer der Köpfe im Film “The Secret”, und Bestsellerfilme wie “What the bleep do we (k)now?“, mit über 280.000 Zuschauer in Deutschland bereits jetzt einer der 20 meistgesehenen Dokumentarfilmen aller Zeiten, und “For the next 7 Generations – das Bündnis des Rats der 13 weisen indigenen Großmütter“ nach Deutschland gebracht. Er ist Gründer von HORIZON und möchte die Themen Wissenschaft & Spiritualität den Menschen näherbringen.

Termin und Ort:

26.September bis 29.September.2019

Mallorca, Finca Casa Horizon

Nähere Details findest du hier

Und hier geht es direkt zum Anmeldeformular

