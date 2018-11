Ausbildung zum Energie-Heiler

tip-Magazin | Heilung | 18 Stunden her

Energetic Healing Body, Mind and Soul (nach Dr. Ann Brennan)

Am 19. und 20. Januar 2019 beginnt wieder die einjährige Basisausbildung nach der bekannten Methode von Dr. Barbara Ann Brennan. Am 24. November gibt es von 11:00 – 17.00 Uhr einen Schnupperworkshop, um die verschiedenen Methoden des Energieheilens kennen zu lernen.

Es wird in kleinen Gruppen gearbeitet. Dadurch sind intensivere Erfahrungen und ein besserer Zugang zu den eigenen Gefühlen leichter möglich. In dieser Ausbildung geht es um das Wahrnehmen und Fühlen des Energiefeldes, in der Verbindung mit den Funktionen der Chakren. Durch die Ausbildung werden die erhöhten Sinneswahrnehmungen, wie Hellfühlen, Hellhören, und die Schulung der kinästhetischen und visuellen Wahrnehmung vertieft.

Ein weiterer Teil der Ausbildung ist die psychodynamische Lebensschulung. Das umfasst das Erkennen von Projektionen und Übertragungen. Im Verlauf der Ausbildung werden wir auch mit den Charakterstrukturen nach Wilhelm Reich arbeiten.

Während der Ausbildung kann es zu einer eigenen, tiefen Heilerfahrung kommen. Durch psychodynamische, körperliche u. spirituelle Arbeit verändert sich die Aura, sie kommt ins Gleichgewicht, die Chakren öffnen sich und werden stärker. Die falschen Begriffe und Bilder aus unserem negativen Glaubenssystem lösen sich auf und stagnierte Energie kommt in den Fluß und kann auf höheren Ebenen schwingen. Es wird alles leichter, auch das Leben.

Der Verlauf der Ausbildung wird mit vielen praktischen Körper- und Tanzübungen verbunden sein. Die Teilnehmer werden auch Heilsitzung geben und empfangen. Es werden unterschiedliche und vielfältige Heilmethoden vorgestellt, z.B. die Nerven- oder Haraheilung haben eine ganz besondere Wirkung auf unser Energiesystem. Somit werden auch während der Ausbildung durch die Arbeit mit der Gruppe auf einer tiefen Ebene Heilungsprozesse in Gang gesetzt. Das fördert die Lebensfreude und stärkt das Vertrauen in das Leben. Ängste lösen sich auf und es sind ganz neue Erfahrungen in unserem Leben möglich.

Für alle Interessenten der Ausbildung ist es möglich, einen Workshop zum Schnuppern zu besuchen.

Beginn 24.11. von 11:00 – 17.00 Uhr.

Es findet eine Einführung statt. Wir werden mit einfachen Übungen beginnen. Chakra-Arbeit und das Erspüren des Enegiefeldes wird an diesem Tag ein Thema sein. Ein weiterer Punkt wird das Stärken des 1. Chakras sein, das für einen gesunden starken Körper steht.

Der Workshop wird zum Sonderpreis für 80,- Euro angeboten.

Er findet in den Räumen von Iris Kirsch in 45259 Essen, Hemsingskotten 25 statt.

Ausbildung zum ENERGIE-Heiler

Energetic Healing Body, Mind and Soul (nach Dr. Ann Brennan)

Programm vom 19./20.01.2019 bis 21./22.09. 2019

Schnuppertag am 24.11. von 11:00 – 17:00 Uhr

Weitere Informationen: www.trigon-astrologie.de

