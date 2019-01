Bachblüten stellen sich vor – heute: Cherry Plum

tip-Magazin | Bachblüten | 6 Stunden her

Die Nerven sind zum zerreißen gespannt. Die innere Anspannung ist kaum auszuhalten und entlädt sich eventuell völlig unkontrolliert, wenn z.B. die Kinder einen noch zusätzlich „zur Weißglut treiben“. Dabei ist der Anlass vielleicht gering doch das Ausmaß der Wut beträchtlich. Sie haben das Gefühl, auf einem Pulverfass zu sitzen bzw. eine lebende tickende Zeitbombe zu sein?

Diese extremen Zustände sind ein Fall für Cherry Plum. Es heißt, dass dieser Zustand häufig vor wichtigen Entwicklungsschritten auftaucht, wenn die Persönlichkeit spürt, dass Veränderungskräfte am Werk sind und sie Angst davor hat, innerlich loszulassen. Die Angst, sich aufzulösen und ins Nichts zu fallen passt zur Bachblüte Cherry Plum.

Der anstehende Entwicklungsschritt mag zumeist im Unbewussten liegen, die starke innere Anspannung ist das äußerliche Merkmal des Cherry Plum Zustandes. Manchmal liegt dieser Zustand unter einer erzwungenen äußeren Ruhe.

Cherry Plum ist also angezeigt, wenn sie das Gefühl haben, sich kaum noch unter Kontrolle zu haben, wenn sie ihren Partner und ihre Kinder anbrüllen oder gar Kindesmisshandlung droht, wenn sie das Gefühl haben, gleich platzt ihnen der Kragen und sie können für nichts mehr garantieren.

Auch wenn Sie befürchten, durchzudrehen, regelrechte Angst davor haben, verrückt zu werden, dann kann Ihnen Cherry Plum sehr schnell helfen, wieder runterzufahren.

Ein extremer Cherry Plum Zustand ist z.B. die Selbstverletzung, wie Ritzen oder sich verbrennen. Hier kann die massive innere Anspannung nicht mehr ausgehalten werden und entlädt sich in einer sehr destruktiven Form, die therapeutischer Unterstützung bedarf – auch vor der Einnahme einer Bachblüte!

Bei Kindern kann das heutige Phänomen „zu viel“ (Fernsehen, Videospiele, Zucker etc.) zu einem schon chronischen Cherry Plum Zustand führen, der sich in einer Art angespannter Zerstreutheit äußert. Diese Kinder wirken, als würden sie ständig unter Strom stehen. Auch bei bettnässenden Kindern hat sich Cherry Plum bewährt.

Cherry Plum ist die Blüte, die Ihnen hilft, sich wieder zu entspannen, innerlich ruhiger zu werden, tief durchzuatmen und den anstehenden Entwicklungen gelassener entgegenzusehen.

Unsere Kolumnistin Devi S. Krebs nutzt seit Ende der 1990er Jahre die Wirkung der Bachblüten. Inzwischen hat sie sämtliche der 38 Blütensubstanzen selbst eingesetzt und verinnerlicht. Die Bachblüten haben ihren persönlichen Heilungsprozess sehr unterstützt und gefördert und sind ihr liebgewordene Helfer in vielen Lebenslagen geworden.

Wenn Sie Fragen zu Ihren persönlichen Bachblüten haben, können Sie gerne mit Devi S. Krebs Kontakt aufnehmen: HeilsameFreude@gmx.de

Gern beantwortet Devi S. Krebs im tip-Magazin Ihre Fragen zu den Bachblüten. Bitte senden Sie eine Mail an: bachblueten@tip-magazin.info

