Bachblüten stellen sich vor – heute: Honeysuckle

Die Bachblüte Honeysuckle ist das deutsche „Geißblatt“, das als Kletter- und Duftpflanze in vielen Parks wächst oder sich an Hauswänden hochrankt. Sie wird auch „Jelängerjelieber“ genannt, was auf die lange Blühdauer, den intensiven Duft, aber auch auf die Länge der Ranken hinweist.

Dr. Edward Bach empfahl diese Blüte all den Menschen, die

… viel in der Vergangenheit leben, vielleicht in Zeiten großen Glücks oder in Erinnerungen an einen verlorenen Freund oder an Ziele, die sich nicht verwirklichen ließen. Sie erwarten von der Zukunft kein solches Glück mehr, wie sie es einst hatten.

Wer kennt nicht die Menschen, die sagen: „Früher war alles besser“? Ein solches Gefühl ist nach großen Verlusten sicher eine zeitlang notwendig, aber irgendwann kommt die Zeit, da ist es hilfreich, Frieden zu schließen mit den Veränderungen, denn das Leben besteht aus Veränderungen und wenn man immer nur mit seinem Geist in der Vergangenheit weilt, verpasst man die Geschenke der Gegenwart.

Ein weiterer Aspekt kann sein, dass sich ein Mensch nach der Geborgenheit früherer Zeiten sehnt, weil er den Eindruck hat, dies sei niemals wieder möglich. Auch hier ist Honeysuckle das Mittel der Wahl, denn dadurch wird der Mensch wieder in die Lage versetzt, sich neuen Möglichkeiten zu öffnen.

Auch Nostalgie ist ein Hinweis auf den negativen Honeysuckle-Zustand, der verhindert, das frischer Wind das Leben durchweht.

In der heutigen Zeit der Technisierung, die in vielen Bereichen dazu führt, das Arbeitsplätze verschwinden, ist Honeysuckle eine ganz besonders wichtige Bachblüte. Denn, wie es schon den französischen Arbeiten im 19. Jahrhundert nicht gelang, durch das Werfen ihrer Holzschuhe (Sabot) in die Mäh- und Dreschmaschinen, den industriellen Fortschritt aufzuhalten, wird es uns auch heute nicht gelingen, die Einführung von Robotertechnik in die Produktion aufzuhalten. Wenn wir uns allerdings mit Hilfe der Bachblüte Honeysuckle von unseren romantischen Vorstellungen der Vergangenheit lösen können, ist es uns eher möglich, neue romantische Vorstellungen von unserer Gegenwart und Zukunft zu entwickeln – und zu verwirklichen!

Eine unterstützende Affirmation ist: Ich schließe Frieden mit meiner Vergangenheit!

Honeysuckle wird verschiedenen astrologischen Planeten zugeordnet: Venus, Pluto und Uranus, vor allem aber dem gefühlsstarken Mond und dem konservativen Saturn.

