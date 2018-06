Bachblüten stellen sich vor – Heute: Walnut

tip-Magazin | Bachblüten | 7 Stunden her

Die Bachblüte Walnut wird in Deutschland „echte Walnuss“ genannt. Der Name entwickelte sich aus dem Wort „Welsch-Nuss“, denn sie kam in römischer Zeit über Frankreich nach Deutschland.

Schon die Nuss ist sehr gesund, denn sie enthält das „Schlafhormon“ Melatonin sowie Omega-3-Fettsäuren und verschiedene Vitamine und Mineralstoffe. Und auch die Blätter sind hilfreich bei Hautkrankheiten.

Edward Bach beschrieb die Wirkung der Blüte folgendermaßen:

Für diejenigen, die klare Vorstellungen und Ziele im Leben haben und diese erreichen, sich aber bei seltenen Gelegenheiten von ihren eigenen Vorstellungen, Zielen und Aufgaben durch die Begeisterung anderer, deren Überzeugungen oder deren starken Ansichten abbringen lassen. Das Mittel gibt Standhaftigkeit und schützt vor äußeren Einflüssen.

Die Blüte ist also zum einen für Menschen geeignet, die zwar im Grunde einen Lebensplan haben, sich aber trotzdem von anderen davon abbringen lassen. Sie hilft dabei, sich nicht von den Meinungen anderer verunsichern zu lassen und weiterhin seinen eigenen Vorstellungen zu folgen. Die Bachblüte Walnut hilft dabei, sich von anderen abzugrenzen.

Besonders hilfreich ist sie, wenn sich Lebensumstände ändern, durch Wohnungswechsel, Beginn der Schulzeit, der Berufstätigkeit oder des Ruhestands oder auch durch Hochzeit oder Scheidung. Hier kann es leicht zu Wankelmut und Verlust von Selbstbewusstsein kommen.

Die Bachblüten sind in sieben Gruppen eingeteilt, Walnut gehört zusammen mit Agrimony, Centaury und Holly zur Gruppe „Überempfindlichkeit gegenüber Einflüssen und Vorstellungen“.

Die passende Affirmation lautet: Mit Freuden verwirkliche ich jetzt meine Lebensvision.

Die Bachblüte Walnut ist astrologisch dem Sternzeichen Waage zugeordnet. Wegen der mangelnden Abgrenzung auch dem Planeten Mars.

Die Botschaft der Walnuss lautet: Eine harte Schale kann Dir helfen, bei Dir selbst zu bleiben.

Hier kannst Du die Bachblüte Walnut bestellen: Bachblüte Walnut, 20 ml

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge