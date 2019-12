Beethoven 250 – Die Jubiläumsreise

tip-Magazin | Reisen | 20 Stunden her

Musik- und Kulturreise nach Bonn

Feiern Sie mit uns in Bonn den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Erleben Sie ein symphonisches Jubiläumskonzert und ein Hammerklavier-Privatkonzert, Ausstellungen, Stadtführung, Rheinromantik sowie kulinarische Genüsse.

Als meistgespielter Tonsetzer der Klassischen Musik hat Ludwig van Beethoven die Musikwelt nachhaltig geprägt und fasziniert mit seinen Werken auch heutzutage noch Jung und Alt.

Feiern Sie daher Beethovens 250. Geburtstag gemeinsam mit uns in seiner Heimatstadt Bonn am Rhein, wo der große Komponist und Visionär die ersten 22 Jahre seines Lebens fast durchgehend verbracht hat.

Auf dieser exklusiven Jubiläumsreise werden wir durch die zentrale Beethoven-Ausstellung in der Bundeskunsthalle sowie durch das Beethoven-Haus geführt, erleben ein symphonisches Konzert in der Oper Bonn und ein Privatkonzert auf dem Hammerflügel in seiner Geburtsstätte, wandeln in der Stadt auf Beethovens Spuren, erleben Rheinromantik auf dem Drachenfels und genießen kulinarische Köstlichkeiten in historischen Gasthäusern. Aber natürlich bleibt auch noch genügend Zeit für eigene Erkundungen.

REISEVERLAUF

Am Freitag, 20. März 2020 ist um 14:00 Uhr Check-in im Hotel Europa*** (Thomas-Mann-Str. 7, 53111 Bonn) für die Reiseteilnehmer mit Begrüßung durch den Reiseleiter, Dr. Ralf Krause

Um 15:30 Uhr treffen sich die Teilnehmer in der Hotel-Lobby, um mit dem ÖPNV zur Bundeskunsthalle zu fahren, wo um 16:15 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung „BEETHOVEN Welt.Bürger.Musik“ in der Bundeskunsthalle (Museumsmeile Bonn, Friedrich Ebert Allee 4, 53113 Bonn) stattfindet. Treffpunkt ist das Foyer der Kunsthalle.

Die Ausstellung zeichnet die wichtigsten Lebensstationen Ludwig van Beethovens vor dem Hintergrund historischer Ereignisse nach und verschränkt diese mit seinem musikalischen Werk.

Um 19:30 Uhr geht die Fahrt mit dem ÖPNV in die Altstadt zum Historischen Gasthaus Em Höttche (Markt 4, 53111 Bonn), in dem einst Beethoven mit seiner Jugendliebe getanzt haben soll, Dort beginnt um 20:00 Uhr das gemeinsame Abendessen (3-Gang-Menü).

Anschließend geht es zu Fuß zur Übernachtung zurück ins Hotel.

Am Samstag, 21. März 2020 fährt um 10.00 Uhr nach dem Frühstück der Bus zu einem Ausflug nach Königswinter zum Drachenfels – ein sagenhafter Ort im Siebengebirge.

Um 10.30 Uhr geht es mit der Drachenfelsbahn zum Schloss Drachenburg (Mittelstation), wo von 10:45 bis 11:45 Uhr eine Führung auf Schloss Drachenburg aus der Gründerzeit mit prächtigem Rheinpanorama stattfindet. Um 11:45 Uhr geht die Fahrt weiter zur Bergstation. Von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr gibt es einen Aufenthalt auf dem Drachenfels und der gleichnamigen Burgruine mit der Möglichkeit, die Spitze des Drachenfelsens zu besteigen.

Um 12:30 Uhr findet das gemeinsame Mittagessen im Drachenfels Panorama-Restaurant statt, bevor es um 14:00 Uhr nach Bonn zum Hotel zurück geht. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

Am Sonntag, 22. März 2020 findet nach dem Frühstück im Hotel von 10:00-12:00 Uhr eine Stadtführung „Auf den Spuren Beethovens“ statt. Der Start ist am Hotel Europa. Die Führung endet vor dem Beethoven-Haus.

Von 12:30 –14:00 Uhr besteht die Möglichkeit zur Besichtigung des Beethoven-Hauses (neue Dauer-Ausstellung) mit Vortrag.

Von 14:00 –14:30 Uhr gibt es ein Privatkonzert auf dem Hammerflügel im Musikzimmer des Beethoven-Hauses. Interpreten und Kompositionen werden noch bekanntgegeben

Anschließend geht es mit dem ÖPNV an die Rheinpromenade zum Restaurant Historischen Gast- und Weinhaus Schaumburger Hof (Am Schaumburger Hof 10, 53175 Bonn), wo um 15.30 Uhr das 3-Gang-Menü serviert wird.

Dort waren gekrönte Häupter wie Kaiser Friedrich III. und Königin Victoria von England und zahlreiche berühmte Persönlichkeiten wie Friedrich Nietzsche, Heinrich Heine, Giuseppe Verdi und Konrad Adenauer zu Gast.

Gegen 17:00 Uhr findet die Rückfahrt mit dem ÖPNV zum Hotel Europa statt.

Um 18:15 Uhr ist der Treffpunkt in der Hotel-Lobby, um mit dem ÖPNV zur Oper Bonn (Am Boeselagerhof 1, 53111 Bonn) zu fahren, wo um 19:00 Uhr das Symphonische Konzert im Rahmen des Beethovenfestes 2020 „Anrufungen, russisch“ stattfindet.

Das Programm:

Vladimir Tarnopolski: »Be@thoven – Invokation« (2017)

Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58 (1803–06)

Peter Tschaikowsky: Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 (»Pathétique«, 1893)

Die Interpreten:

Lars Vogt, Klavier

Russian National Youth Symphony Orchestra

Die musikalische Leitung hat Valentin Uryupin

Offenbar suchte der russische Komponist Vladimir Tarnopolski nach einem lyrischen Werk Beethovens, als er für 2017 den Auftrag erhielt, ein neues Werk mit Beethoven-Bezug zu schaffen. Seine Wahl fiel auf Beethovens viertes Klavierkonzert. »Be@thoven – Invokation« ist entstanden. Neben der lyrischen Klangfülle hat Tarnopolski auch die Ertaubung Beethovens thematisiert, die Begrenzung seines Hörvermögens auf die tiefen Register. Das vierte Klavierkonzert Beethovens hört man nach Tarnopolskis »Anrufung« anders. Tschaikowskys »Pathe?tique« wurde 1893 unter Leitung des Komponisten in St. Petersburg uraufgeführt, wenige Tage vor seinem Tod. Charakteristisch der ungewöhnlich langsame Schlusssatz, der an ein Requiem erinnert. Er habe seine »ganze Seele« in diese Symphonie gelegt, so Tschaikowsky. Die musikalische Leitung des Abends hat Valentin Uryupin inne, der seit 2011 ebenfalls Dirigent des Orchesters musicAeterna der Oper Perm ist – eine schöne Koinzidenz zum Abschluss des März-Festivals, das zwei groß angelegte Konzert-Zyklen miteinander verzahnt.

Nach dem Konzert geht die Reise per ÖPNV zur Übernachtung zurück ins Hotel.

Am Montag, 23. März 2020 gibt es noch ein Frühstück sowie den Check-out im Hotel.

Anschließend besteht vor der individuellen Abreise die Möglichkeit zur Stadtbesichtigung.

Weitere Informationen: https://www.applausissimo.de/v/musikreise-kulturreise-jubilaeumsreise-bonn-beethoven/

