Deine Stimme und deine Worte sind deine Visitenkarte!

Stefanie Menzel

Die Stimme bringt dir den ganzen Menschen nahe, denn an Stimme und Sprache sind bei jedem Menschen alle Emotionen gebunden. Alles was du durch deine Eltern, Geschwister und deine frühkindliche Umgebung emotional geprägt hast, schwingt in jedem deiner Worte im Gespräch mit. Du kannst es nicht verhindern!

Genau wie du geprägt wurdest, kannst du im Austausch deine Prägungen loslassen. Denn im intensiven und interessierten Gespräch kann ein Austausch auf der Herzebene stattfinden. Etwas sagen, die Schwingungen des Gegenübers liebevoll und achtsam aufnehmen, in sich selbst bewegen und aus dem Herzen, sozusagen mit dem „Herz auf der Zunge“ antworten. Das kann die Qualität eines Gesprächs sein!

Oftmals gehen wir achtlos um, wissen beim Zuhören schon, wie unser Gegenüber den Satz zu Ende bringen wird und fallen ihm vorsichtshalber, um selbst nicht zu kurz zu kommen, ins Wort. Eigentlich kreisen wir gedanklich unaufhörlich um uns selbst und lassen keinen neuen Input oder Ideen, wie die Welt auch noch funktionieren könnte, zu.

Bei meinem Podcast „Menzels Meinung“ gibt es von mir selbst und meinen Töchtern Yannika, Annamirl und meinem Sohn Valentin individuelle und herzliche Gespräche zu allen möglichen Themen des Alltags. Spontan und intuitiv lassen wir uns gemeinsam auf das Wagnis ein, und nehmen den Zuhörer mit auf eine kostenlose inspirierende Reise in die Welt zwischen „Normalos“ und mir als „Visionärin“.

Bald wird es dieses anregende Format auch auf der Bühne geben! Wir freuen uns sehr auf deine spannende Themenvorschläge und arbeiten uns mutig Thema um Thema voran; immerhin gibt es von uns kostenlos wöchentlich zwei neue Folgen zu lauschen.

Du findest die Podcast Folgen „Menzels Meinung“ bei Anchor, Spotify und auch auf meiner Internetseite unter https://www.stefaniemenzel.de/menzels-meinung-podcast/

Unsere Kolumnistin Stefanie Menzel begleitet Menschen darin, die eigene Kraft wieder zu entdecken und das Leben in Freiheit und Würde zu gestalten. Dies ist das Ziel der energetischen Arbeit von Stefanie Menzel. Stefanie Menzel ist als Therapeutin, Autorin und Coach für Persönlichkeitsentwicklung tätig. Aus der intensiven Auseinandersetzung mit Anthroposophie, den Familienaufstellungen sowie aus ihrer Hellsichtigkeit heraus entwickelte sie schließlich die Lebensphilosophie und Praxisarbeit der Heilenergetik.

Seit 2017 bietet Stefanie Menzel persönlich in verschiedenen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die achtmonatige Ausbildung zum Sinnanalytischen Aufsteller oder Coach an.

Hier gibt es weitere Infos über sie: StefanieMenzel.de

