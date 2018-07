Der Moses Code: Der Code zur Erfüllung deiner Bestimmung

tip-Magazin | Filme | 10 Stunden her

Wissenschaftler, Philosophen, Visionäre und Psychologen wie Neale Donald Walsch, Dr. Joe Dispenza, Gregg Braden, Michael Bernard Beckwith und viele andere berichten in dieser außergewöhnlichen Dokumentation, wie sie mithilfe des Moses Codes ihr Leben veränderten und wie auch du dein Leben, im Sinne deiner Bestimmung, mit dem Moses Code verändern kannst.

Der Moses Code ist ein Gänsehaut-Film, dessen immense, transformierende Kraft in Deutschland bisher unterschätzt wurde. In den USA haben Hunderttausende den Film bereits gesehen und das Buch stand auf der Bestsellerliste der New York Times.

Der Moses Code

Die meisten Menschen haben gelernt, dass der Name den Moses erhielt „Ich bin der ich bin“ oder „Ich bin das ich bin“ lautet. Der Sinn dieses Namens erschließt sich jedoch erst durch den Code. Der Code liegt in so etwas Einfachen, dass seine unvorstellbare Macht, nur schwer zu glauben ist. Als die religiösen Führer die Macht des heiligen Namens erkannten, sollen sie seine Aussprache zur höchsten Blasphemie erklärt haben. So wurde der göttliche Name missverstanden, fehlinterpretiert und der Code zur Befreiung der Menschheit blieb ungenutzt – bis heute.

Moses Reise ist auch unsere Reise

Moses Geschichte ist mehr als eine bloße Überlieferung: sie dient als Metapher für unser persönliches Leben. Jeder von uns trägt eine Bestimmung in sich, die sich bemerkbar macht. Einen inneren Ruf, der drängt, ihm zu folgen. Doch dem Pharao (unser Intellekt, unser Ego) gefällt die Welt, die er sich geschaffen hat und wünscht keine Veränderung. Der innere Zwiespalt ruft die Auseinandersetzung mit unserem ganz persönlichen Pharao auf den Plan. Erst, wenn unser Pharao seinen Kampf gegen unseren prophetischen Ruf aufgibt, beginnt unsere Reise in die Erfüllung unserer Bestimmung.

Die Tür steht jetzt offen – es liegt an uns, in eine neue Welt einzutreten!

