Der Quantum Activist

tip-Magazin | Filme | 21 Stunden her

„Quantum Activist“ erzählt die Geschichte Dr. Phil. Amit Goswamis, der uns mit Nachdruck und einer Bandbreite, wie wir sie seit Einstein nicht mehr gesehen haben, herausfordert, unsere Auffassung von Existenz und Realität zu überdenken.

Quantenphysik trifft Spiritualität

Der promovierte Quantenphysiker Amit Goswami in diesem Dokumentarfilm ein humorvolles Beispiel dafür, welch ein Weg notwendig war, um zu erkennen, was er als junger Mensch bereits lebte. Unterhaltsam erzählt er, wie und warum er sich von den religiösen Lehren seiner Kindheit löste, um seinen Weg in der Atom- und Quantenphysik zu finden, nur um schlussendlich durch „Quanten-Einsicht“ wieder zu den religiösen Grundsätzen seiner Jugend zurückzukehren.

Das Bewusstsein als Grundlage allen Seins

Goswamis Arbeit enthüllt die allumfassende Einheit, die allen Weltreligionen und mystischen Traditionen innewohnt. Inspiriert durch wiederentdeckte mystische Lehren des Hinduismus, die ihm bereits sein Vater als Kind zu vermitteln versuchte, sowie europäischen Philosophen vergangener Jahrhunderte, den Lehren der Theosophie und seinem Wissen über Quantenphysik, formte er die Theorie des monistischen Idealismus. Hier findet sich auch das Konzept von Atman, der individuellen Seele, und Brahman, der alles verbindenden Weltseele, aus dem Advaita Vedanta wieder.

„Die modernen Paradoxien der Wissenschaft lassen sich lösen,

wenn man annimmt, dass das Universum nicht aus Materie,

sondern aus Bewusstsein besteht.“ Amit Goswami

Amit Goswami: Pionier der bewusstseinserweiternden Wissenschaften

Prof. Dr. phil. Amit Goswami ist theoretischer Kernphysiker. Seit 1968 ist er Mitglied des University of Oregon Institute for Theoretical Physics und unterrichtete über 30 Jahre Physik in den USA. Von 1998 bis 2000 war er als Dozent am Institut für Noetic Science tätig und unterrichtete regelmäßig am Holmes Institut, der Philosophischen Forschungsuniversität in Los Angeles, Pacifica in Santa Barbara, Kalifornien und UNIPAZ in Portugal.

Hier geht’s direkt zum Film auf DVD: https://shop.horizonworld.de/der-quantum-activist-1-dvd

Hier geht`s zur Online-Version des Films: https://www.spirit-movies-online.de/p/der-quantum-activist

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge