Gibt es einen Grund für all das Leid auf der Erde? Woher kommen wir? Wozu sind wir hier? Was für einen Sinn hat das Leben? Gibt es Gott? Was ist Liebe? Schicksal? Ist wirklich alles nur durch Zufall und Evolution entstanden oder hat ein intelligenter Baumeister all diese wundervollen und hochkomplexen Organismen, wie wir sie auf unserer Erde finden geplant und letztlich geschaffen? Diese und mehr Fragen stellte Udo Grube, der dafür sorgte, dass Bestsellerfilme wie “What the bleep do we (k)now?”, „The Secret“ und der Spiegelbestseller „Emotion“ die deutsche Filmwelt bereichern.

Hochkarätigen Persönlichkeiten wie Xavier Naidoo – Neale Donald Walsch – Dr. Rüdiger Dahlke – Jürgen Fliege – Quantenphysiker Prof. Hans Dürr – Bruno Würtenberger – J. Reuben Silverbird – Bernardino Greco – Ashok Gangadeen und weitere wurden für diese DVD interviewt.

Es sind essenzielle Fragen, die Udo Grube stellt, auf die auch Theologen und Philosophen bis heute keine allgemeingültigen Antworten gefunden haben. Umso erstaunlicher sind die Antworten der Protagonisten im Film: Einfach, verständlich, überraschend, begeisternd, Mut machend und aufrüttelnd.

„Nimm dir doch erst mal Zeit für dich. Nimm dir noch gar nicht Zeit für Gott. Guck doch erst mal, wer du bist und mach dein Ding – und dann tritt Gott gegenüber.“ Xavier Naidoo

„Da ist kein Gott, der zusieht; sondern, er sagt einfach: Wenn ihr die Regel verletzt, die mit dieser Evolution zu tun hat, das Lebendige lebendiger werden zu lassen, dann lasse ich diese Spezies einfach auslaufen“. Quantenphysiker Prof. Hans Dürr

Die DVD „Der Weg“ erscheint am 14. September 2018 bei HORIZONWORLD.DE.

DER WEG – Ein Versuch, die Welt zu verstehen

Eine Dokumentation von Udo Grube

DVD

EAN: 4042564178227

Deutsch/85 Min.

HORIZONWORLD.DE

20,95 EURO

