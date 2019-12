Die 15 Geld-Tipps zur Erreichung Deiner finanziellen Unabhängigkeit, die zu 100% funktionieren

tip-Magazin | Christophs Geldecke | 10 Stunden her

Finanzielle Unabhängigkeit beinhaltet, niemals etwas für Geld zu tun, was man nicht will, und sich niemals etwas, was man will, aus Geldmangel zu versagen. Um dahin zu kommen ist es oft sehr sinnvoll bestimmte Regeln einzuhalten.

1. Stoppe als allererstes alle unnötigen Ausgaben. Dann machst Du dir eine Aufstellung deiner unvermeidlichen monatlichen Fixkosten und beschränkst deine Ausgaben vorübergehend auf diese. Strebe danach, in 12 Monaten deine Ausgaben um 20 % zu senken. Rechne dies wirklich aus, damit Du eine Orientierung bekommst.

2. Beginne noch heute, zehn Prozent deines Nettoeinkommens auf die hohe Kante zu legen. Richte dir zu diesem Zweck ein spezielles Konto ein. Falls Du Schulden hast und 10 % viel zu viel für Dich sind, beginnst Du mit einem Prozent. Sobald Du dich daran gewöhnt hast, von 99 % Deines Einkommens zu leben, kannst Du deine Sparrate auf zwei Prozent erhöhen. Dann auf fünf, zehn und vielleicht sogar 20 %.

3. Überprüfe, ob Du alle möglichen staatlichen Subventionen ausnutzt.

4. Informiere Dich, bevor Du investierst. Investiere nur bei Experten, die bewiesen haben, dass sie mit ihrem eigenen Geld erfolgreich umzugehen wissen.

5. Die Zauberkraft der Zinseszinsen (auch wenn es fast keine Zinsen mehr gibt). Wenn Du Zinseszinsen ernten willst, musst Du Geld zur Seite legen und es nicht anrühren. Wenn Du früh genug beginnst und konsequent bist, wirst Du finanziell reich. Angenommen Du hättest vor 30 Jahren in einen guten, sicheren Aktien-Fonds (mit 12% Rendite) 100 Euro investiert, dann hättest Du ein Vermögen von? … Rechne bitte einmal selbst nach. Richtig,…ca. 2996 Euro! Und da Du aber jeden Monat 100 Euro in einen solchen Fonds einzahlst, sind das im Jahr 1200 Euro. Und wenn Du mehr und mehr verdienst steigerst Du die Einzahlungen immer weiter.

6. Nimm Dir regelmäßig Zeit, um über deine Finanzlage nachzudenken.

7. Stelle Dir immer wieder vor, dass Du finanziell bereits sehr erfolgreich bist. Behandele dein Geld, deine Investitionen und deine Ausgaben, als ob Du ein reicher Mensch wärst, der sein Vermögen vor seinem scharfen inneren geistigen Auge materialisiert und sich immer wieder sein erfolgreiches Leben ansieht.

8. Nichts macht so erfolgreich wie der Erfolg. Je mehr Geld Du ansammelst und je erfolgreicher Du bist, desto schneller werden Geld und Erfolg aus verschiedenen Richtungen und auf verschiedene Arten auf Dich zukommen.

9. Rechne Dir aus, was es kosten würde, deinen derzeitigen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, wenn Dein Einkommen vollständig ausfiele. Fange noch heute an zu sparen, und zwar so lange, bis Du das Zwei- bis Sechsfache dieses Betrags zu Seite gelegt hast.

10. Lasse Dir ein Versicherungspaket zusammenstellen, das alle wichtigen Versicherungen umfasst. Gehe keine Risiken ein.

11. Jeder große finanzielle Erfolg besteht aus Hunderten kleinen Mühen und Opfern, die niemand je zu sehen bekommt oder zu schätzen weiß. Durch das Sparen entwickelt sich ein Schwung, der Dich immer schneller zu Deinen finanziellen Zielen hinführt.

12. Je mehr Geld Du sparst und sammelst, desto mehr Geld fällt Dir zu. Das ist die perfekte Umsetzung des Gesetzes der Anziehung. Wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird genommen.

13. Alle, die heute finanziell erfolgreich sind, haben die Erfahrung extrem harter Arbeit hinter sich. Falls Deine Einnahmen zu gering sind, suche Dir einen Nebenjob!

14. Geld ist der symbolische Ort, an dem das innere Selbst die äußere Welt für sich arbeiten lässt. Wenn eine Seite – die innere oder die äußere, Geld oder Selbst – vernachlässigt wird, gerät das ganze Leben in Unordnung. Halte daher immer die Balance!

15. Und bei aller Fokussierung auf die Menge an Geld, die Du verdienst, sparst und einnimmst – die Frage welche wirklich interessant ist lautet: „Was hat Geld mit dem zu tun, der ich eigentlich bin?“

Wenn Du lernst finanzielle Reife im Umgang mit Geld zu erlernen, lösen sich auch die inneren Konflikte mit dem Geld auf. Du beginnst Dich dann mit dem Geld wohl zu fühlen. Denn bedenke immer dabei, dass sich ohne Wohlgefühl kein echter Erfolg einstellen kann.

Unbewusst wirst Du sonst immer wieder versuchen ein mehr an Geld schnell wieder loszuwerden. Darum ist das Wohlfühlen mit Geld das A und O finanziellen Erfolges.

Für deinen Erfolg, Christoph

Unser Kolumnist Christoph Simon ist Coach, Aufstellungsleiter und Autor in Berlin.

Hier findest Du weitere Informationen über ihn:

https://christoph-simon.info/

http://www.life-coach-blog.de/

http://www.finanzielle-freiheit-mit-eft.de

