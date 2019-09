tip-Magazin | Kurt Tepperwein | 16 Stunden her

Schaffen Sie in sich die „absolute Gewissheit des erfolgten Erfolgs“ und machen Sie so aus jedem Vorhaben einen Erfolg. Schaffen Sie sich die Welt, in der Sie leben möchten. Realität entsteht innen und tritt außen nur „in Erscheinung.

Sie sollten wissen, was Sie wollen. Überzeugt sein, dass es geht und glauben, dass Sie es schaffen. Das erzeugt die Energie der „absoluten Gewissheit der Erfüllung“ und macht Sie „magnetisch“ für das Gewünschte. Fühlen Sie, das Ihr Wunsch bereits erfüllt, Ihre Absicht verwirklicht ist und verbinden Sie das mit einem starken Gefühl der Freude, der Dankbarkeit und Erleichterung und bleiben Sie in dieser Energie, bis das Gewünschte Realität ist. Sie beschleunigen die Erfüllung. Indem Sie sich immer wieder in der erfolgten Erfüllung erleben, im „erfolgen Erfolg“ und nutzen so auch „die Macht der Wiederholung“.

Sie schaffen die Energie der „absoluten Gewissheit des erfolgten Erfolgs“ durch Danken, denn die gefühlte Dankbarkeit zeigt, dass Sie erhalten haben, denn ich kann mich nur für etwas bedanken, das geschehen ist.

Keiner wird je vergebens danken, wenn das „ehrlichen Herzens“ geschieht. Die gefühlte „absolute Gewissheit der Erfüllung“ ist Ihr „Schlüssel zur Macht“. Mit dem Sie erreichen, was immer Sie wollen. Das macht Sie zu einem „Dauermagneten“ für ein erfülltes Leben.

Wichtig ist natürlich Ihr Glaube, denn: „Einem jeden geschieht nach seinem Glauben“. Das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben.

Optimieren Sie Ihr „Sosein“, Ihre „energetische Signatur“, denn die senden Sie ständig aus – als „Dauerauftrag des Lebens“ und bestellen damit „entsprechende Ereignisse“.

Halten Sie Ihre Aufmerksamkeit gerichtet auf den „erfolgten Erfolg“ und erleben Sie sich immer wieder in der „erfolgten Erfüllung“ und nutzen Sie so auch die „Macht der Wiederholung“. Wenn Sie das 21 mal ununterbrochen wiederholen, werden damit im Unterbewusstsein eventuelle „Verhinderung-Programme“ gelöscht und mit den gewünschten Erfolgs-Programm „überschrieben“ und Ihr Erfolg wird „unvermeidbar“.

Ohne diese „absolute Gewissheit des erfolgten Erfolgs“ ist Erfüllung nicht möglich. Mit der „absoluten Gewissheit des erfolgten Erfolgs“ ist Ihr Erfolg „unvermeidbar“, weil es auf der Kausal-Ebene bereits geschehen ist.

Die Energie des „absoluten Gewissheit des erfolgten Erfolgs“ zieht die Menschen, Dinge und Umstände in Ihr Leben, die für die Erfüllung erforderlich sind und ihre „gefühlte Dankbarkeit“ verursacht das, wofür Sie dankbar sind.

Sie müssen nicht ständig daran denken, Sie müssen überhaupt nicht mehr daran denken, aber wenn Sie daran denken, dann erfüllt von der Energie der „absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung“. Das ist das ganze Geheimnis des Erfolgs. Ein Misserfolg ist nicht möglich, weil immer genau das er-folgt, was Sie zuvor bewusst oder unbewusst verursacht haben.

Das ganze Geheimnis besteht darin, zu fühlen, dass Ihr Wunsch erfüllt, Ihre Absicht verwirklicht ist und Sie am Ziel sind, es erreicht haben. Ohne die „absolute Gewissheit des erfolgten Erfolgs“ ist Erfüllung nicht möglich, mit der „absoluten Gewissheit des erfolgten Erfolgs“ ist Ihr Erfolg sicher.

Alle Schritte zusammen machen Ihren Erfolg „unvermeidbar“.

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de

