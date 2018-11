Die Elemente im Horoskop

tip-Magazin | Astrologie | 6 Stunden her

Die vier Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser sind die Grundbausteine aller Darseinsformen die wir kennen. Die Zentrierung und Harmonisierung dieser Elemente, die Urenergie, welche in vielen Kulturen der Welt bei religiösen, philosopischen und mytholgische Tradition als Chi, Prana und usw. bekannt ist, sind die Grundenergieformen, die unser Leben und Handeln auf diesem Planeten bestimmen.

Element Luft: Zwilling • Waage • Wassermann

Geist • Bewusstsein • ordnende Kraft • Schöpfertum

Information und Kommunikation sind wichtige Aspekte des Lebens.

Der sprachliche Austausch mit anderen Menschen ist ein wichtiges Mittel, um sich selber und die Umwelt zu verstehen. Luftbetonte Menschen sind nicht ganz so willensstark und tatkräftig, wie sie sich das manchmal wünschen. Leichte Beeinflußbarkeit kann aber auch dazu führen, dass sie ihr eigentlichen Anliegen aus den Augen verlieren!

Menschen mit einer Unterbetonung des Elements Luft sind eher ernsthaft und zuverlässig. Die saloppe Unbeschwertheit, mit der manche Ihrer Mitmenschen das Leben bewältigen, geht Ihnen ab. Diese ist Ihnen sogar eher suspekt, Sie vermissen den Tiefgang und empfinden Leichtigkeit schnell einmal als Leichtsinn. Vielleicht haben sie eine gewisse Neigung zur Melancholie. Auf jeden Fall ist das Leben für sie eine zu ernsthafte Angelegenheit, als dass man sich darüber lustig machen könnte. Dabei wären manche Pflichten mit etwas Humor leichter zu bewältigen, ohne daß man sie gleich ganz vernachlässigen muss. Ihr Gefühlsleben ist vermutlich sehr tief und intensiv. Vielleicht fürchten sie sich manchmal, durch die luftige Unverbindlichkeit anderer Menschen verletzt zu werden; deshalb lassen sie sich nicht so rasch auf ein lockeres Gespräch ein, sondern warten erst einmal ab, ob der andere ihrer Zuneigung wert ist.

Element Wasser: Krebs • Skorpion • Fisch

Seele • Nirwana • Lösung • das Unbegreifliche

Durch ein reichhaltiges und tiefes Gefühlsleben sind wasserbetonte Menschen leicht beeindruck- und beeinflußbar. Erfahrungen sammeln sich bei ihnen an und hinterlassen tiefe Spuren in ihrer Seele. Sie brauchen viel Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten! In so manchen Momenten fühlen sie sich dann mißgestimmt oder traurig, ohne genau zu wissen, warum.

Menschen, in deren Horoskop das Element Wasser nicht betont ist, sind eher rational und vernünftig. Sie lassen sich nicht so leicht von ihren Gefühlen hinreißen. Für anstehende Probleme suchen Sie immer nach einer praktischen Lösung und können die emotionalen Verstrickungen, in die andere Menschen sich zuweilen begeben, nicht so gut verstehen. Das heißt nicht, dass sie gefühlskalt sind, aber es ist für sie wichtig, in jeder Situation einen klaren Kopf zu bewahren. Sie geben nicht gerne die Kontrolle über ihr Leben ab, auch wenn es sie viel Kraft kostet, diese zu bewahren. Sollten sie dennoch einmal vom Strudel der Ereignisse mitgerissen werden, fällt es ihnen schwer, sich einfach treiben zu lassen. Sie suchen dann möglichst rasch wieder, festen Boden unter die Füße zu bekommen. Wenn sie lernen, ihren eigenen Gefühlen mehr zu vertrauen und auch die irrationalen Seiten des Lebens zu akzeptieren, werden sie sich selber als reicher und sinnerfüllter erleben.

Element Feuer: Widder • Löwe • Schütze

Vitalität • Kraft • Gesundheit • Wille • Ich-Bewusstsein

Dieses Element gibt uns universale Lebenskraft, das Licht und die Wärme, die unsere menschliche Existenz ermöglichen. Sie verfügen über einen großen Reichtum dieser lebensspendenden Kräfte. Sie benötigen viel Freiheit und Spielraum. Haben sie das nicht, entwickelt sich das Gefühl, ausbrechen zu müssen!

Menschen, in deren Horoskop das feurige Element durch keine Planetenbesetzung besonders betont ist, sind eher ruhig und nicht so temperamentvoll. Die begeisterte Leidenschaft und die tatkräftige Handlungsbereitschaft, die manche andere Menschen an den Tag legen, sind ihnen eher fremd. Sie vermeiden offene Auseinandersetzungen und äußern ihre Meinung eher zurückhaltend. Dies erspart ihnen schmerzhafte Konfrontationen, kann bei ihren Mitmenschen aber auch Verwirrung auslösen, weil diese nicht genau wissen, was sie eigentlich denken und wollen. In gewissen Situationen kann es ganz gut sein, wenn sie sich auch einmal erlauben, sich aktiv für ihre eigenen Interessen einzusetzen. Man wird sie dann eher respektieren und ihre Offenheit schätzen.

Element Erde: Stier • Jungfrau • Steinbock

Körperlichkeit • Realitätssicht • Erdverbundenheit

Das Erdelement gibt der Persönlichkeit Stabilität und große Standfestigkeit und die Geduld, abzuwarten. Haben erdbetonte Menschen aber einmal den richtigen Zeitpunkt versäumt, lassen sie sich nicht leicht entmutigen! Aufgestauten Ärger können sie eine lange Zeit herunterschlucken, bis das Fass überläuft. Herkunft und Tradition sind für sie bedeutungsvoll.

Für Menschen, in deren Horoskop das Erdelement nicht besonders betont ist, spielen materielle Angelegenheiten eher eine untergeordnete Rolle. Sie sind gerne frei und ungebunden. Sie geben sich gern Gedankenflügen hin, ohne groß über reale Konsequenzen nachzudenken. Diese Menschen würden am liebsten harten, zähen Auseinandersetzung mit den Widrigkeiten des Alltags aus dem Weg gehen. Sie haben großmütige Ideale, doch kann es sein, daß Ihre Mitmenschen bei ihnen manchmal die konkret zupackende, hilfreiche Hand vermissen. Dies ist keine böse Absicht, sondern liegt eher daran, daß sie manchmal Mühe haben, ihre Absichten in die Tat umzusetzen, und vor lauter Ideen das eine oder andere „Detail“ vergessen wird.

Bis zum nächsten Monat wünsche ich Ihnen, dass Ihnen die Sterne gewogen sein mögen.

Jürgen Georg Krause

Unser Kolumnist Jürgen Krause ist Gärtner, Heiler & Astrologe. Sollten Sie allgemeine Fragen zur Astrologie oder auch spezielle Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie hier mit ihm in Kontakt treten: Juergengeorgkrause@web.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge