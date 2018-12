tip-Magazin | Bücher | 13 Stunden her

Sorgenfrei leben

Gesund sein

Ohne besonderen Anlass glücklich sein

Bessere Laune haben

Sich geborgen und beschützt fühlen

— immer häufiger … immer

Eine traumhafte Vorstellung. Das haben wir uns doch alle schon mal gewünscht, oder?

Aber… wie geht das? Wie können wir ein solches Leben für uns möglich machen?

In ihrem Buch „Die Kraft der Seele freischalten“, erklärt uns Sabine Skala sehr detailliert, wie es funktioniert – was wir tun können (und müssen) damit die Kraft unserer Seele wieder frei fließen kann, damit ein solch harmonisches Leben, in einem gesunden Körper, für Jede/n von uns (er)lebbar wird.

Mit diesem Buch bekommt man ein genaue und gut verständliche Anleitung, wie man die Seele befreien kann.

Zusätzlich gibt es Kurzanleitungen für einige spezielle Themen.

Ob es funktioniert? Ich arbeite daran.

Stück für Stück.

Schicht für Schicht.

Heike Pertsch-Raphael

Anti-Stress-Coach und Reikimeisterin

Unsere Seele ist die kraftvollste und mächtigste Energie, die wir in uns tragen. Sie ist die direkte Verbindung zu Gott, kennt unsere Lebensaufgabe, für die wir auf Erden gekommen sind, und steuert uns in genau die Situationen, die für unsere Entwicklung wichtig sind.

Die Autorin beschreibt, welche Fähigkeiten unsere Seele hat, was geschieht, wenn ihre Kraft freigeschaltet ist, wie wir Verbindung zu ihr aufnehmen und sie spüren können und warum es so wichtig ist, dass wir den Kontakt zu ihr pflegen und mit ihr in Einheit zusammenleben.

Ist die Seelenenergie jedoch blockiert, kann sie nicht mehr in unser Leben fließen.

Energetische Ablagerungen, die zum Beispiel durch Entscheidungen, schlechte Erfahrungen oder seelische Verletzungen entstehen, legen sich im Laufe unseres Lebens um unsere Seelenenergie und blockieren sie so in ihrem freien Fluss.

Mit der Freischaltung der Seele werden alle Blockaden und Ablagerungen aufgelöst, sodass unser göttliches Potenzial geöffnet wird und all das zum Vorschein kommt, was für uns bestimmt war.

Es ist die wohl wichtigste Erkenntnis unseres Lebens: die Verbindung zu unserer Seele und die Macht, die sie in sich trägt.

Sabine Skala

Die Kraft der Seele freischalten

Broschiert: 152 Seiten

Verlag: Smaragd Verlag; Auflage: Neuerscheinung (26. Oktober 2018)

ISBN-10: 3955311805

ISBN-13: 978-3955311803

Hier geht’s direkt zum Buch: http://shop.smaragd-verlag.de/de/skala-sabine-die-kraft-seele-freischalten

