Die Symbole in der Astrologie

Die Astrologie benutzt eine uralte Symbolsprache. Der erfahrene Astrologe kann diese Zeichen deuten und für den Gebrauch im alltäglichen Leben umsetzen und ihre Symbolkraft in einer Beratung erklären.

Das natürliche Radix-Horoskop

Das Horoskop zeigt die Stellungen der Planeten am Himmel zur Zeit der Geburt. Aus den verschiedenen Konstellationen kann der Astrologe Hinweise auf die charakterliche Art und psychologische Entwicklung des betreffenden Menschen ableiten.

Dass ein Zusammenhang zwischen Gestirnskonstellationen und menschlichen Gegebenheiten besteht, lässt sich in der Praxis aufzeigen. Das Horoskop stellt den Menschen oder das Ereignis als persönlichen Mittelpunkt seiner Umwelt dar. Das Horoskop ist also ein symbolisches Bild des Menschen und / oder ein Ereignis der Welt, in der er lebt.

Das Horoskop ist ein Instrument, um die individuellen Probleme eines Menschen sofort und vertrauenswürdig zu deuten. Das Horoskop ist aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt, das als Ganzes erfasst, ein Bild ergibt, welches entschlüsselt werden will.

In der Mitte des Horoskops steht symbolisch gesehen der Mensch, die Idee oder ein Ereignis zum Zeitpunkt seiner Geburt, von dem aus Energiestrahlen in alle Richtungen gehen die so ausgerichtet sind, wie die Konstellationen der Planeten in den einzelnen Zeichen und Häusern, stehen.

Vom Zentrum aus steht der Mensch (symbolisch gesehen) in einem Spiegelraum, von wo aus er in die Welt expandiert und gleichzeitig die Welt auf den Menschen einwirkt.

Charakteristik der Tierkreiszeichen und Elemente

Bis zum nächsten Monat wünsche ich Ihnen, dass Ihnen die Sterne gewogen sein mögen.

Jürgen Georg Krause

Unser Kolumnist Jürgen Krause ist Vater, Großvater, Gärtner, Heiler und Astrologe. Seit Beginn des astrologischen Jahres am 21. März 2018 schreibt er in der neuen Reihe: Astrologie einfach erklärt.

Sollten Sie allgemeine Fragen zur Astrologie oder auch spezielle Fragen zu Ihrem persönlichen Horoskop haben, können Sie hier mit ihm in Kontakt treten: Juergengeorgkrause@web.de

