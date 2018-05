Die zeitlose Weisheit des Ayurveda

tip-Magazin | Bücher | 23. Mai 2018

Es gibt fast unzählige Ayurveda-Bücher – aber keines wie dieses! Das Buch der bekannten Ayurveda-Ärztin Dr. Vinod Verma, die gerne als „Pionierin des Ayuveda“ bezeichnet wird, ist in der Tat außergewöhnlich – Aufmachung und Inhalt sprechen für sich: Handlich und farbenfroh mit authentischen, indischen Fotos macht es Lust, intensiver in die Wissenschaft des Lebens (das ist die Übersetzung des Wortes „Ayurveda“) einzutauchen.

Das Buch birgt zahlreiche Schätze und ich habe – obwohl ich mich schon seit Jahren intensiv mit Ayurveda beschäftige – viele neue Tipps und Anregungen erhalten. Es ist ein Buch für Anfänger*innen genauso wie für Erfahrene. Nach einer allgemeinen Einführung lernen wir zahlreiche einfache Anwendungen für den Alltag. Rezepte für Reinigung und Entgiftung des Körpers, Ölungen, Rasayana, ayurvedischer Lebensstil und Esskultur sind wichtige Themen, die angesprochen und beleuchtet werden. Dr. Vinod Verma ist schon immer eine Forscherin und hat ein eigenes Zentrum im Himalaya. Sie gibt uns wertvolle praktische Tipps und kombiniert diese mit wissenswerten Erkenntnissen.

Der Verlag schreibt dazu:

„Ayurveda, erstmalig in der „Rig Veda“ und „Atharva Veda“ dokumentiert, beinhaltet die ewige gültige, zeitlose Weisheit von Gesundheit, Heilung und einem langen Leben. Seine Grundsätze haben Gültigkeit Raum und Zeit hinaus, denn Ayurveda berücksichtigt in seiner Betrachtung unsere inneren, äußeren, sozialen und kosmischen Lebensumstände.

In diesem Buch gibt uns die bekannte Ayurveda-Ärztin Dr. Vinod Verma einen Überblick über die Grundlagen des Ayurveda und den unendlichen Nutzen, den wir durch eine konsequente Anwendung erlangen können.

Sie erläutert klar und verständlich die wissenschaftliche Weisheit des Ayurveda zur Vermeidung von Beschwerden mittels Entgiftung der Wahl des richtigen Lebensstils und der Reinigung von Körper und Geist. So errreichen wir ein Leben in Harmonie mit unseren innewohnenden Eigenschaften, dem eigenen Lebensalter, der Tages- und Jahreszeit, und dem kosmischen Rhythmus.

Sie finden hier einen reichen Schatz an Wissen und praktischen Tipps für ein gesundes und vitales Leben.“

Meiner Meinung nach ist dieses Buch unbedingt empfehlenswert!

Anne Wimmer

Dr. Vinod Verma

Die zeitlose Weisheit des Ayurveda

Übersetzt aus dem Englischen von Christine Mayr

Hardcover

128 Seiten

Durchgängig farbig illustriert

ISBN 978-3-931560-14-0

€ 14,80

Sheema Medien Verlag

Link zum Buch:

https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3931560147/wwwsheemaverl-21

