Den Titel fand ich spannend. Das Buch wollte ich haben.

Als ich es dann in der Hand hatte, habe ich den Untertitel gelesen:

Ein Heilungsweg für Krebs, Glaukom…

… und es durchfuhr mich ein Schreck: Oh Gott, warum hat mich das Buch so angesprochen? Bin ich etwa…??? Habe ich etwa…???

Nein!!! Es gibt ja noch die… im Titel und die sind enorm wichtig.

Der Heilungsweg, den der Autor Ralph Stief aufzeigt, ist für nahezu jedes Thema anwendbar – für jede Einschränkung.

Dieses Wort Einschränkung ist für mich das Schlüsselwort in diesem Buch. Ralph Stief verwendet es als Synonym für das Wort Krankheit. Für mich fühlt sich das Wort Einschränkung bedeutend weniger bedrohlich an, als das Wort Krankheit. Für mich ist eine Einschränkung gefühlt generell vorübergehend, also zeitlich begrenzt und – wie auch immer – auf jeden Fall auflösbar, entfernbar. Aber das ist subjektiv und es wird Jede)r anders empfinden.

Dieses Buch, es ist ja eigentlich eher ein Büchlein, ist prallvoll mit Wissen, mit wichtigen Informationen darüber, wie Einschränkungen entstehen, in welchem Bereich ihre Ursache zu finden sind und wie man damit umgeht, um eine Heilung einzuleiten. Kurz, knapp, trotzdem gut verständlich und leicht nachzuvollziehen.

Und, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, der Autor hat sein Wissen nicht nur vom HörenSagen, sondern aus eigenem Erleben, aus eigener Erfahrung.

Deshalb ein eindeutiges JA. Sehr empfehlenswert *** für dieses Buch.

Es hat mich neugierig gemacht und ich habe sofort nachgeschaut, ob und was es von Raplh Stief denn sonst noch zu lesen gibt.

Soweit mein Eindruck von diesem Büchlein und der Text zur Veröffentlichung.

Die Zellrevolution:

Ein Heilungsweg für Krebs, Glaukom…

Ralph Stief

ISBN-10: 3955311767

ISBN-13: 978-3955311766

Hier geht’s direkt zum Buch: http://shop.smaragd-verlag.de/de/stief-ralph-die-zellrevolution

