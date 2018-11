Die Zukunft verändern, bevor sie erfolgt!

tip-Magazin | Anders Leben | 18 Stunden her

So verwirklichen Sie Ihren Wunschtraum!

Alles beginnt mit einem Traum – Ihrem Wunschtraum. Sie müssen wissen, was Sie wollen, es sich vorstellen können, es für möglich halten und glauben, dass Sie es können.

Sie können auch „alternative Zukünfte“ schauden und „ausprobieren“, welche wirklich stimmt, bevor Sie sie verursachen. Sie könnten so prüfen, ob Ihre Tätigkeit wirklich Ihre Berufung ist, oder wie eine mögliche Partnerschaft sich in Zukunft entwickelt. Vor allem könnten Sie alles loslassen, was nicht in Ihre erwünschte Zukunft gehört, damit Sie unbelastet in Ihren „erfüllten Wunschtraum“ gehen.

Wie könnten ständig „online“ sein und sich von der „inneren Weisheit“ führen lassen. Sie könnten das „Tor des Himmels“ öffnen und ständig in der „universellen Wahrnehmung“ sein und sofort erkennen, was für Sie stimmt. Sie könnten so das „innere Ideal“ Ihrer Zukunft erkennen und verwirklichen. Immer in dem Bewusstsein: „Nichts ist schwer, nichts ist leicht, alles ist jederzeit möglich“, indem Sie es verursachen. Schaffen Sie sich so die Zukunft, in der Sie sich wohlfühlen.

Werden Sie so zum bewussten „Zukunfts-Designer“, indem Sie sich immer wieder ganz lebhaft vorstellen, dass Ihre Bitte, Absicht, Ihr Vorhaben oder Ihr Wunscht bereits verwirklicht ist und verbinden Sie das mit einem starken Gefühl der Freude und Erleichterung, der Dankbarkeit. Denn das, wofür Sie dankbar sind, verursacht das, wofür Sie dankbar sind. Damit machen Sie sich „magnetisch“ für die Erfüllung, denn damit haben Sie die „Handy-Nummer“ der erwünschten Zukunft „gewählt“ und Ihren „Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse“ geändert. Alles, was Ihnen wichtig ist, „verankern“ Sie durch die „Macht der Wiederholung“ in Ihrem Unterbewusstsein als Gewohnheit, damit es in Zukunft immer so geschieht. So verwandeln, ja „verzaubern“ Sie Ihre Zukunft, Ihr Schicksal, Ihr ganzes Leben.

Machen Sie sich bewusst: Irgendwo wartet bereits der ideale Partner auf Sie. Sie können ihn aber erst finden, wenn Sie selbst ein idealer Partner geworden sind. Sobald Sie aber selbst ein idealer Partner sind, ziehen Sie den idealen Partner geradezu „magnetisch“ an und verändern so entscheidend Ihre Zukunft.

Das gilt für alle Aspekte Ihres Lebens!

Indem Sie Ihr „Sosein“ ständig optimieren, ziehen Sie die entsprechenden Menschen, Dinge, Umstände in Ihr Leben. Und Sie erkennen: Sie brauchen Ihre Zukunft gar nicht verändern, da Sie ohnehin mit Ihrem „Sosein“ die „entsprechende Zukunft“ magnetisch anziehen und Ihre Zukunft ändert sich ständig entsprechend Ihrem „Sosein“. Damit haben Sie den besten und zuverlässigsten Weg gefunden, eine wirklich „märchenhafte Zukunft“ zu verursachen.

Sie brauchen auf nichts zu warten, haben immer alles „Not-wendige“ bei sich und können gleich jetzt in „das Abenteuer Ihres verwirklichten Wunschtraum“ eintreten und damit in ein ganz neues Leben. Die Tür ist offen und Sie sind jederzeit willkommen.

Sie können Ihren „verwirklichten Wunschtraum“ segnen, damit er sich auf alle Beteiligten segensreich auswirkt.

Sie werden verblüfft sein, wie einfach das ist und sich nur wundern, warum Sie sich das alles so lange vorenthalten haben. Aber wenn Sie wollen, beginnt es GENAU JETZT!

Unser Kolumnist Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Unternehmensberater. 1973 zog er sich vom Wirtschaftsleben zurück und wurde Heilpraktiker und Forscher auf dem Gebiet der wahren Ursachen von Krankheit und Leid. Er absolvierte vielfältige Ausbildungen und erfuhr unzählige Ehrungen. Seine weltweite Lehrtätigkeit führte ihn nach Indien, Bali, Ägypten, Sri-Lanka, Aspen/Colorado, Kyoto und Tokio, Dohar/Katar und viele andere interessante Orte. Er hat sein umfassendes Wissen in mehr als 50 Büchern und Hunderten von Videos, Audiotapes und CDs. Seit einigen Jahren lebt Kurt Tepperwein auf Teneriffa.

Hier gibt es weitere Informationen über ihn und seine Arbeit: kurt-tepperwein.zentrum-leben.de

