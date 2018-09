Ein Experiment mit ungeahnten Folgen

tip-Magazin | Filme | 24. September 2018

Ein Soul-Movie über das Geheimnis der Liebe zu sich selbst.

Auf einer verwunschen schönen Finca auf Mallorca stürzt der Dreh einer Geburtstagsszene die Protagonisten in offene menschliche Abgründe. Die Schauspieler sind nicht bereit, in ihre Rollen zu schlüpfen. Vertrauen, Hingabe, Loslassen, Annehmen – scheinbar nur Worte, welche sie zum Explodieren bringen.

Der Mallorca-Dreh zum Film „Die Liebe DEINES Lebens“ scheint gefährdet. Als selbst eine spirituelle Meisterin keinen Ausweg mehr weiß, entpuppt sich das Ganze als ein geheim angelegtes Experiment:

Ist es möglich sich selbst so zu lieben, dass Glück, Leichtigkeit

und Zufriedenheit dauerhaft zu erlangen sind?

Ja, das ist es! Wie, dass zeigt „Die Liebe DEINES Lebens“. Gemeinsam mit den Schauspielern setzt Regisseur Sebastian Goder, der zugleich auch als Schauspieler fungiert, die Botschaft des Filmes mit Leichtigkeit und Humor so gekonnt in Szene, dass die Grenze zwischen Film und Realität verschwindet.

Die Liebe DEINES Lebens spricht nicht nur Menschen an, die den Geheimnissen des Lebens auf die Spur kommen und über die versteckten Tools im Film Glück, Harmonie und Liebe erlangen möchten; er spricht auch Zuschauer an, die einfach einen kurzweiligen, spannenden Unterhaltungsfilm genießen wollen.

Sebastian Goder, geb. 1964 in Ost-Berlin, absolvierte eine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule. Von dort wurde er an die Münchner Kammerspiele engagiert, an denen er die folgenden sieben Jahre verbrachte. Seit 1997 arbeitet er als freier Schauspieler. Seitdem wirkte er in zahlreichen TV-Serien und TV-Filmen mit. Seit 2002 ist Sebastian Goder als Regisseur und Drehbuchautor tätig.

2010 entstand sein Bestseller Der Film Deines Lebens, für den er das Drehbuch schrieb, die Regie führte und selbst mitspielte. Sebastian Goder gibt Seminare unter dem Label MindLifeBalance zur Persönlichkeitsentwicklung.

Regisseur: Sebastian Goder

Format: DVD – Spielfilm

Spielzeit: 88 Minuten

Sprache: Deutsch (DTS-HD 2.0)

EAN: 06691145922426

Preis: [D] € 30,00 (UVP)

Studio: PowerBridging®Films/Horizonworld.de

VÖ: 28. September 2018

Hier geht’s direkt zum Film: https://shop.horizonworld.de/die-liebe-deines-lebens

