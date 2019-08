tip-Magazin | Bücher | 29 Minuten her

Wie Sie Ihr Zuhause energetisch klären und die Lebensbereiche stärken.

Sie wünschen sich mehr Freude und Sinn in Ihrem Leben? Beginnen Sie bei sich zu Hause – beseitigen Sie „Altlasten“, und stärken Sie die positiven Energien!

Barbara Arzmüller beschreibt anschaulich, wie Sie Ihr Zuhause energetisch reinigen und aufbauen, Ängste verabschieden und stattdessen Fülle, Erfolg und Liebe in Ihr Leben einladen. Farbige Schilde, Übungen aus dem Familienstellen, kleine Rituale und Meditationen werden Sie bei Ihren Absichten und Vorhaben kraftvoll unterstützen.

Gedanken, Gefühle und Besitztümer energetisch klären und neuen Freiraum finden

Licht, Dunkelheit und die Energie der Farben gezielt einsetzen

Die Bagua-Lebensbereiche stärken und Wünsche verwirklichen

Die Einflüsse und Qualitäten der zwölf Monatsenergien positiv nutzen

In diesem Buch vereint Barbara Arzmüller ihr reiches Wissen aus Innenarchitektur, Feng Shui, Astrologie, systemischem Familienstellen und mehr. Dabei ergänzen sich die verschiedenen Methoden und bauen Brücken: Jeder kann seinen persönlichen Zugang finden.

Inklusive 16-seitigem Sonderteil mit 25 Farbschilden: 4 Schilde für die energetische Klärung und Mehrung, 9 Bagua-Schilde und 12 Monatsschilde!

Kommentiertes Inhaltsverzeichnis zum Buch „Ein guter Platz zum Leben“ – In sieben Schritten zu Ihrem guten Platz

Machen Sie Ihre eigenen vier Wände zu einem Ort der Geborgenheit, der Kreativität und der Erholung – ein Zuhause zum Wohlfühlen.

Reinigen (ab Seite 21)

Schaffen Sie sich eine energetisch saubere Umgebung. Reinigen Sie diese von fremden und vor allem von belastenden Energien.

Loslassen (ab Seite 40)

Schauen Sie jedes Einrichtungsstück bewusst an. Behalten Sie Dinge nur dann, wenn Sie diese mögen – und nicht, weil sie teuer waren oder Erinnerungen daran hängen.

Klären (ab Seite 48)

Erkennen Sie das Prinzip der Ordnung als wertvoll an, und sorgen Sie für die Ihnen gemäße Klarheit in Ihrer Umgebung.

Mehren (ab Seite 54)

Erlauben Sie sich Leere und Fülle. Lernen Sie, Materie wertzuschätzen, und umgeben Sie sich nur noch mit Gegenständen, die Ihnen guttun.

Dunkelheit, Licht und Farben (ab Seite 61)

Setzen Sie sich mit den unterschiedlichen Qualitäten von Licht und Schatten auseinander. Machen Sie sich mit der Kraft der Farben vertraut, um sie gezielt anzuwenden.

Am richtigen Ort (ab Seite 89)

Wenden Sie mit Symbolsprache und Feng Shui altes Wissen an, um die Erfüllung von Wünschen anzuziehen und Harmonie in Ihr Leben einzuladen.

Zur richtigen Zeit (ab Seite 133)

Nutzen Sie die besondere Qualität der einzelnen Monate, um eingefahrene, schädliche Muster zu erkennen und neue, förderliche Verhaltensweisen zu trainieren.

Ein guter Platz zum Leben

Barbara Arzmüller

Verlag: Mankau Verlag; Auflage: 1. (25. Februar 2019)

ISBN-10: 3863745027

ISBN-13: 978-3863745028

Hier geht’s direkt zum Buch: https://www.mankau-verlag.de/buecher/alle-buecher/guter-platz-zum-leben-energetisch-farbschilde



